Кимрские "том сойеры" в Тверской области завершили сезон

Кимрские волонтеры славно поработали в этом сезоне, следующий для них будет юбилейным - пятым. Фото: VK/Том Сойер Фест Кимры/коллаж

Волонтеры движения "Том Сойер Фест Кимры" на своей странице в соцсети объявили, что завершили второй сезон работы по возвращению исторического вида усадьбе купца Ивана Калинина в родном городе.

Напомним, что речь идет о доме № 1 на улице Орджоникидзе в Кимрах. Каменное двухэтажное здание было построено в конце XIX века.

- Сделано было очень многое: почищена старая краска и сбита штукатурка, загрунтованы и покрашены деревянные поверхности, много-много раз загрунтованы и оштукатурены каменные фасады, окрашен северный фасад, восстановлены утраченные деревянные части дверей и окон, воссоздана балюстрада мезонина, восстановлена водосточная система по оригинальным фотографиям, - рассказали кимрские "том сойеры" в своем посте.

При этом они отметили, что что главным событием этого сезона стали лепные тяги:

- Несколько недель волонтеры их тянули и тянули, а между рабочими выходными смотрели обучающие ролики. В итоге все тяги на главном фасаде доделали и выглядят они весьма неплохо.

Общественное движение по восстановлению исторического облика старинных домов "Том Сойер Фест" действует в Кимрах с 2018 года. В первые два года ребята привели в порядок и «освежили» фасады двух деревянных домов - особнячка купца Фёдора Потапенко на улице Кирова и дома сапожных и башмачных дел мастера Павла Блинова на улице Московской. Над усадьбой Калинина волонтеры работают с 2020 года.

В нашем регионе помимо Кимр есть активисты "Том Сойер Феста" в Твери. Они еще не завершили сезон.