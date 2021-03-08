Тверские «Том Сойеры» нашли себе новый дом для облагораживания

Элемент декора нового дома. Фото: VK/Том Сойер Фест - Тверь

Активисты и энтузиасты движения по восстановлению исторического облика старинных домов «Том Сойер Фест - Тверь» начнут свой новый - второй - сезон фактически с нуля. К сожалению, обстоятельства сложились так, что дом, над которым они неплохо поработали в дебютном сезоне, пришлось оставить… Однако уже найдено новое не менее интересное строение.

Напомним, что в нашем регионе получивший всероссийское развитие фестиваль «Том Сойер Фест» начался в Кимрах в 2018 году. «Том Сойер Фест» - это фестиваль для тех, кто хочет сделать город лучше. Единомышленники находят в городе дом и после подготовительных работ выкрашивают его, превращая в привлекательный объект городской среды. Стать участником и организатором такого действа может любой желающий.

Кимрские волонтеры уже успели привести в порядок и покрасить фасады двух исторических деревянных зданий первой четверти XX века, купеческих особнячков, построенных в стиле модерн.

В Твери знамя «Том Сойер Феста» подхватили в прошлом году. Для реставрации ребята выбрали деревянный дом № 7 на улице Староворобьевской (это центр города, недалеко от площади Славы), который был построен еще в конце позапрошлого столетия. Сделали немало, оштукатурили, отгрунтовали, в общем хорошенько подготовили к покраске, которую планировали сделать уже в этом году. Ждали, когда пройдет зима и наступят теплые деньки.

В прошлом году ребята работали над домом на улице Староворобьевской, но его пришлось оставить. Фото: VK/Том Сойер Фест - Тверь

Но 18 января в доме произошел пожар. Внешне строение не пострадало, а внутри было заметно повреждено. К тому же у здания поменялся собственник. Новому владельцу продолжать сотрудничество с энтузиастами движения стало неинтересно.

В итоге, как рассказал «КП»-Тверь» инициатор и один из главных координаторов фестиваля «Том Сойер Фест - Тверь» Игорь Долгих, волонтеры принялись за поиски нового дома.

- Конечно, нам было жалко оставлять тот, на Староворобьевской улице, столько труда туда было вложено, но главное, что мы не отчаялись, - прокомментировал Игорь. - В итоге новый дом уже найден. Он также представляет интерес с исторической точки зрения, построен, по предварительным сведениям, тоже в XIX веке. Это жилое деревянное строение с интересными резными элементами внешнего декора. С собственником достигнуто полное взаимопонимание, владелец за то, чтобы мы вернули дому его «молодой» вид.

Но адрес Игорь Долгих назвать отказался.

- Пока могу сказать только то, что этот дом находится в зоне исторической застройки в центре города, - немного приоткрыл секрет Игорь.

Он рассказал, что с командой волонтеров все в порядке, но «Том Сойер Фест - Тверь» готов принять новичков в свои ряды.