Скоро будем прощаться с футбольным клубом «Тверь»

Команда "Тверь" второй год достойно представляет наш город в профессиональном футболе. Фото: пресс-служба ФК "Тверь".

Десятки лет столицу Верхневолжья на профессиональной футбольной арене представляла команда под названием «Волга». Ещё немало болельщиков помнят полные трибуны стадиона «Химика», помнят победы, поражения, помнят, как игроки в синих футболках с эмблемами «Волги» обыгрывали чемпиона Премьер-лиги «Рубин» (пусть и второй состав)…

Та команда канула к Лету, ее сменил ФК «Тверь», который второй сезон достойно защищает честь нашего города… И на синих же футболках этого клуба уже как минимум две-три игры красуется буква «В». Это отличный знак.

Напомним, что тверская «Волга» прекратила существование после сезона 2016-2017 - в свой 60-летний юбилей, по сути. Причина банальна: долги и отсутствие финансирование, которое долгое время было в основном из областного бюджета.

Город остался без профессиональной футбольной команды. А затем с 2018 года - и без единственного более-менее большого профессионального стадиона. «Химик», где столько лет играла «Волга», «заморозили» из-за судебной тяжбы по поводу разрыва контракта с подрядчиком и неоплаты реконструкции…

Пока стадион так и стоит осиротевший, а сквозь пустые трибуны порой прорастают кустарники… Тяжба продолжается.

Меж тем он мог бы быть весьма востребован футбольным клубом «Тверь».

Футболисты тверской команды уже не раз выходили на поле в футболках с эмблемой, на которой красуется надпись "Волга". Фото: пресс-служба ФК "Тверь".

Новая профессиональная команда была создана, как подчеркивала пресс-служба областного правительства, по инициативе губернатора Игоря Рудени весной 2020 года. В это время в наш регион медленно, но верно «заползала» злая зараза - коронавирус. Впрочем, это лишь совпадение.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единственным учредителем АНО «ФК «Тверь» является Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. При этом, по информации от пресс-службы команды, ФК «Тверь» финансируется из внебюджетных источников.

Однако не секрет, что в создании клуба участвовал президент тульского ФК «Арсенал» Гурам Аджоев, он даже приезжал в столицу Верхневолжья на переговоры с губернатором. Не случайно президентом уже ФК «Тверь» стал его сын Мамука Аджоев, который до этого имел опыт работы спортивным директором московского «Динамо».

Команде изначально хотели дать имя «Волга», но этого нельзя было сделать в том же 2020 году из-за некоторых ограничительных правил Российского футбольного союза.

Однако время прошло, и летом этого года клуб получил официальное разрешение от РФС на переименование в «Волгу».

Мамука Аджоев через пресс-службу клуба уже сообщал, что процесс запущен:

- На данный момент юридически мы ФК «Тверь». У нас есть логотип «Волга», он нанесен на игровую форму, но существуют определенные моменты с завершением полноценного переименования клуба. Хочу надеяться, что мы постараемся полностью завершить этот процесс к следующему домашнему матчу команды, который пройдет 31 октября.

В пресс-службе команды нам уточнили, что все идет по плану:

- Да, юридическая составляющая займет определенное время, но необходимые действия для начала перерегистрации названия уже совершены.

Так что ждать возвращения «Волги» осталось недолго.

СПРАВКА «КП»

ФК «Тверь» завершила первый сезон в своей группе второго дивизиона ФНЛ (низшая профессиональная лига в России) с бронзовыми медалями.

Первый круг второго сезона команда отыграла блестяще и завершила на первом месте, обойдясь без поражений. Второй круг команда начала с проигрыша и сейчас находится на втором месте в таблице чемпионата, однако она всего на одно очко отстает от лидера и имеет игру в запасе.

Играть команда вынуждена на маленьком, не слишком подходящем для профессионального футбола стадионе «Юность».