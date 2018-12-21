2018-12-21T15:27:58+03:00
Общество

Разорван контракт с подрядчиком, занимавшимся реконструкцией стадиона «Химик» в Твери

Работы второго этапа реконструкции не прошли проверку
Виктория ТУШКОВА
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Когда закончится реконструкция, и кто в дальнейшем будет ей заниматься - пока не ясно.Когда закончится реконструкция, и кто в дальнейшем будет ей заниматься - пока не ясно.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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- По состоянию на сегодняшний день работы на объекте выполнены, но не приняты, - сообщили в городской администрации. - Подрядчику направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта (подробности ЗДЕСЬ).

Напомним, реконструкцией стадиона с лета этого года занималась компания «ДРСУ». По контракту, поторгованному на 87,7 миллионов рублей, на обновлённом стадионе должен был появиться синтетический газон, футбольные ворота, легкоатлетические дорожки, которыми смогут пользоваться все желающие, сектор для прыжков и метания, ограждения, зрительские трибуны на 2500 мест, ливневая канализация и другие удобства.

Основные работы реконструкции, разделённой на четыре этапа, планировалось завершить в этом году. Однако, уже второй этап не прошёл поверку: экспертов не удовлетворило качество используемых материалов и качество самих работ.

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