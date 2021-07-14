Футболистам ФК "Тверь" вручили бронзовые медали второго дивизиона

ФК "Тверь" празднует завоевание бронзы. Фото: ПТО

Вечером 14 июля в столице Верхневолжья на стадионе «Юность» чествовали футбольный клуб «Тверь», который стал бронзовым призером Профессиональной футбольной лиге второго дивизиона. Причем в тройку призеров новая тверская команда вошла в свой дебютный сезон.

Поздравить футболистов, тренеров и персонал ФК "Тверь" приехал лично губернатор Игорь Руденя.

Наградить футболистов и тренеров приехал губернатор. Фото: ПТО

- Хочу поблагодарить всех спортсменов, которые подняли наш тверской футбол на новый уровень. Это большое достижение, серьезный этап нашего тверского футбола. Сегодняшний день - точка отсчёта будущих побед и достижений, - обратился к команде глава региона.

За высокие спортивные результаты и значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Верхневолжье благодарственными письмами губернатора Тверской области были отмечены президент ФК «Тверь» Мамука Аджоев, главный тренер команды Вадим Гаранин и капитан Илья Сериков.

Отметим, что новая тверская команда могла взять и серебро. Клуб набрал одинаковое количество очков с дублем знаменитого питерского "Зенита" – 59. Однако из-за отрицательного баланса в личных встречах ФК "Тверь" занял третье место, а "Зенит-2" - второе.

При этом главный тренер тверской команды Вадим Гаранин был признан лучшим тренером сезона в группе 2 ПФЛ.

Напомним, что ФК "Тверь" был создан в 2020 году при поддержке областного правительства.

До него многолетним представителем тверского футбола была команда "Волга". Однако после сезона 2016/2017 из-за долгов и нехватки финансирования она прекратила свое существование.