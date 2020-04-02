Пас вперёд: Сделан шаг к возрождению профессионального футбола в Твери

2 апреля губернатор Игорь Руденя провёл совещание о создании в Твери профессионального футбольного клуба и необходимой для него инфраструктуры.

Областным правительством подписано соответствующее распоряжение. Идет процедура регистрации организации. В ближайшее время она начнет свою работу, уже подготовлен проект штатного расписания.

Напомним, что в Твери нет профессионального футбола с 2017 года после роспуска клуба с 60-летней историей «Волга». Причина этого печального события была банальна - отсутствие финансирования и поддержки со стороны властей.

Надежда в сердцах тверских болельщиков забрезжила в декабре прошлого года. Тогда на встрече губернатора с президентом тульского ФК «Арсенал» Гурамом Аджоевым были достигнуты некие договоренности. Подробности, правда, не сообщались. Интересно то, что среди спонсоров тульского клуба значатся госкорпорации «Ростех» и «Роснефть». Возможно они поучаствуют и в… Но не будет заниматься домыслами.

Уже в феврале Игорь Руденя и Гурам Аджоев посетили ряд стадионов Твери и, как сообщало областное правительство, рассмотрели варианты их реконструкции.

2 апреля на совещании обсуждались вопросы приведения в порядок стадионов «Химик», «Юность», «Центральный» и имени Вагжанова, а также строительства в в Твери футбольного манежа и реконструкции футбольной базы в поселке Эммаус.

Отметим, что ранее, 24 марта, был сделан важный шаг к возрождению профессионального футбола в Твери. Депутаты городской Думы проголосовали за передачу главного стадиона областной столицы и всего Верхневолжья – «Химика» – в собственность региона.

Эта арена уже второй год закрыта из-за тянущейся судебной тяжбы по поводу качества реконструкции стадиона 2018 года, в том числе касаемо покрытия футбольного поля, между заказчиком ремонта (МБУ ФКиС «Объединенная дирекция стадионов» Твери) и подрядчиком (АО «ДРСУ» из Красногорска).

Передача «Химика» на баланс региона позволит уже в этом году уложить новый газон с подогревом, который будет отвечать всем требованиям РФС для проведения профессиональных матчей. Об этом на заседании Тверской Думы заявил председатель комитета по физической культуре и спорту региона Андрей Решетов.

– Необходимые деньги на новый газон для «Химика» уже заложены в адресной инвестиционной программе Тверской области на текущий год, – сообщил тогда областной спортивный чиновник.

Но вернемся к создаваемому футбольному клубу. Название «Тверь» было выбрано народным голосованием. Другие варианты – «Верхневолжье», «Химик» и «Волгари» – не столь приглянулись болельщикам. Привычное название – «Волга» – взять нельзя, потому что тверской клуб под таким наименованием был лишен в 2018 году лицензии РФС до июля 2022-го.

Так что будем болеть за «Тверь».