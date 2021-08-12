Тверской марафонец и борец с онкозаболеванием сообщил о своей победе над раком

Артема можно поздравить, что уже и сделали многие его подписчики и друзья. Фото: VK/Артём Алискеров

Два года и восемь месяцев боролся с раком крови Артём Алискеров. 11 августа он у себя на странице сообщил, что победил страшное заболевание. Пост очень эмоционален. Это и понятно.

«КП»-Тверь» много раз писала о марафонце, блогере Артёме Алискерове и его начинаниях, следила за его историей. Мы рады за этого человека и поздравляем его с победой.

Страшный диагноз Артёму поставили в январе 2019 года. Он сообщил об этом 17 января.

В посте Артём тогда написал:

«Нет, я не улетаю в другую страну, это, скорее всего, будет путешествие в Нарнию, но мне больше подходит фильм «Веном»! Сейчас расскажу в чем суть, причём здесь Нарния и причём здесь Веном*. А то подумаете ещё, что я сошёл с ума. Дело в том, что на днях мне поставили диагноз: острый лейкоз, он же в, простонародье - рак крови. Поэтому моя будущая палата превращается в Нарнию, а существо, которое осмелилось залезть в мой организм, Веном!»

И вот, спустя 2 года и семь месяцев - 11 августа 2021 года, Артём опубликовал другой пост. В нем есть такие слова:

«Прощай, Веном, скучать не буду, но и никогда тебя не забуду».

Артем при этом заметил, что впереди его ждет реабилитация и новый этап жизни.

Мы недавно писали о том, что у него громадьё планов. В том числе, он хочет покорить Эльбрус, поучаствовать в мощном спортивном проекте-марафоне, пройти обучение на так называемого равного консультанта онкобольных. И это ещё не всё.

История Артёма в первую очередь интересна тем, что он изначально не сдался, сразу включился на все 100% в борьбу с раком, при этом, ещё и начал мощно мотивировать других больных не сдаваться, регулярно публикуя посты в соцсетях.

«Побеждаю рак крови своими руками. Вызов брошен - вызов принят!», - написал он вскоре после начала своей борьбы в 2019 году.

Артём делился своим опытом в открытом дневнике в соцсетях. Причем его посты менялись - постепенно становились обращением, в большей степени к тем, кому только что пришлось столкнуться с диагнозом - рак.

Алискеров 1 августа 2019 года вошел в стадию ремиссии. Это дало огромную надежду, прибавило сил.

Летом 2020 Артём уже умудрился пробежать полумарафон в рамках состязания «Забег.РФ».

А в конце того же года запустил вместе со своим другом Дмитрием Рюжановым Youtube-канал с характерным мощным названием «Движение вверх». Там - истории людей, сумевших преодолеть тяжёлые испытания, образно говоря, заново родиться …

Собственно это можно сказать и об Артёме.

Так держать! И ещё раз - с выздоровлением!

*Веном - Вымышленное чудовище из череды персонажей компании Marvel, обладающее уникальными способностями, но напрочь лишённое моральных принципов.