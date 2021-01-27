«Они знают цену жизни»: Борец с онкологией из Твери рассказал об историях преодоления

Ради одной из историй Артем ездил в Таганрок. Фото: скрин из Youtube/"Движение вверх"

Как и обещали на прошлой неделе, возвращаемся к уже хорошо знакомому нашим постоянным читателям Артему Алискерову - человеку, который сам, не унывая, борется с раком и других мотивирует не сдаваться. Для этого он и канал на Youtube запустил с характерным мощным названием «Движение вверх».

Как рассказал «КП-Тверь» сам Артем, популярный фильм тут не причем, суть такова - больной должен стремиться встать с кровати, подняться, поборов болезнь, какой бы страшной она не была. И канал, кстати, не только про истории о победе над раком...

Когда же и как у Артема родилась идея рассказывать мотивирующие истории для нуждающихся в этом людей?

- Еще два года назад, когда я лежал в больнице в Твери и мне только-только поставили диагноз, - вспоминает он. - Я залез в интернет в поисках положительных историй. Но там был один негатив. У меня жена даже телефон хотела забрать, чтоб я не смотрел. Помню, поймал тогда себя на мысли: пройду лечение и буду наполнять интернет положительными мотивирующими историями. Начал писать блог. И вот однажды мне написал мой друг из Твери Дима Рюжанов, что, мол, хватит писать, давай снимать. Я решил не ждать полного восстановления, а когда могу по здоровью, делать видеоролики. Так все и завертелось. Снимать начали в прошлом году. Кстати, название для канала также Дима и предложил.

Как оказалось, ролики они делают всего лишь вдвоем. Хотя так сразу и не подумаешь, может показаться, что команда работает.

- У Дмитрия большой опыт, лет 10 точно, в видеосъемке и видеомонтаже, он профи, плюс и оборудование соответствующее имеется, - делится Артем.

Символ - колибри. Фото: скрин из Youtube/"Движение вверх"

Интересна история возникновения логотипа - взмывающей вверх птички колибри.

- Думали сначала традиционно сделать какую-нибудь ленточку символом. - рассказывает Артем. - Однако решили создать уникальный логотип, чтобы была связь со стремлением вперед, вверх. Поискали и нашли информацию про колибри. Как оказалось, эта птичка - мастер полета высокого класса, у нее голова часто смотрит вверх. Решили ее и сделать нашим символом, символом победы над раком.

По словам с Артема, с героями для историй проблем не возникает, он находит их через знакомых или просто через общение в интернете. Первым, про кого выпустили ролик, вообще стал его товарищ по палате в московской клинике Андрей. Он был дважды на грани, но силой воли и стараниями врачей смог выкарабкаться, победить миелобластный лейкоз.

Только представьте - Андрей 88 дней пролежал в закрытом боксе без солнца, свежего воздуха и родных в ожидании результата после второй пересадки…

Дальше вышло еще несколько историй о борьбе с раком.

- На контакт герои моих роликов шли хорошо, но когда рассказывают, на эмоциональных моментах ты тоже порой переживаешь, начинаешь сильно "плыть", - признается Артем. - А так это позитивные люди, которые мыслят позитивно. Они знают цену жизни, это люди другого уровня. Пережив болезнь, они уже по-другому смотрят на окружающие проблемы.

Артем рассказал, что, когда они с Димой уже сняли роликов шесть, поняли - люди просят и истории о других болезнях, преодолении других трагедий…

- Мы решили обращаться не только к людям, пережившим онкологию. Да и сложно только про рак снимать.

Один из последних роликов с поэтичным названием «Спящая красавица» был снят о девушке Марине из Таганрога с весьма необычным редким заболеванием. Она уже семь лет живет с нарколепсией - патологией сна. Может внезапно (в том числе для себя) уснуть в любом месте.

"Спящая красавица" Марина из Таганрога приезжала в Тверь. Фото: скрин из Youtube/"Движение вверх"

Вышли на нее ребята так:

- В интернете кто-то кому-то показал, рассказал. А потом оказалось, что у нас даже есть общие знакомые. Сначала она к нам в гости в Тверь приехала, потом мы к ней в гости съездили. Получился, на мой взгляд, очень трогательный ролик.

По словам Артема, впереди зрителей канала ждет еще много историй:

- У нас расписаны съемки до лета. Многие сами уже пишут, предлагают истории.

Конечно, я не мог не спросить, как сам Артем себя чувствует? Он ответил:

- Чувствую себя стабильно, бывают дни хорошие, бывают дни, когда «побочка» дает о себе знать. Но это нормально в этом случае. Идем, штурмуем финишную прямую, надеемся, что в феврале выпишут и буду просто ездить обследоваться.