2020-08-02T13:35:33+03:00
Здоровье

«Не собираюсь останавливаться»: спортсмен с онкологией из Твери успешно пробежал 10 километров

Артём Алискеров ежедневно в течение месяца пробегал от двух до пяти километров и полумарафон был ему по силам
Степан КАМЕНЕВ
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На 10-километровой дистанции Артёма (на фото слева) поддерживал его друг. Фото: Наталья ТИХОНОВАНа 10-километровой дистанции Артёма (на фото слева) поддерживал его друг. Фото: Наталья ТИХОНОВА
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Спортсмен Артём Алискеров, борющийся с раком крови, впервые после долгого перерыва поучаствовал в соревнованиях по бегу на 10-километровой дистанции «Забег.РФ».

Заболевание тверичанина уже год находится в стадии ремиссии, и врачи разрешили ему попробовать свои силы в полумарафоне. Поддержать мужа и впервые поучаствовать в беговых соревнованиях вышла супруга Ксения, она нацелилась на дистанцию 5 километров.

На старте Артём бодро разминается, его самочувствие и настроение отличные, как по-летнему солнечная и тёплая погода.

– Надеюсь, что мой пример мотивирует тех, кто всё откладывает занятия спортом просто из-за лени. Главное, подготовиться – я вот три месяца только делал растяжку, чтобы мышцы восстановились, – улыбается наш герой.

Он рассказывает, что старается вдохновить тех, кто вместе с ним лечится в клинике. «Нужно работать над собой здесь и сейчас, сидячий образ жизни ни к чему хорошему не приведёт», – подчёркивает Артём Алискеров.

Аккуратно спрашиваю про коронавирус и то, сложно ли тверичанину дался период самоизоляции, но он только машет рукой: «Даже не думал об этом, решаю проблемы поэтапно. Но все меры предосторожности соблюдаю».

Артём серьёзно готовился к забегу. Фото: Наталья ТИХОНОВА

Артём серьёзно готовился к забегу. Фото: Наталья ТИХОНОВА

– Работаю над видео для мотивирующего канала «Движение вверх». Я рад, что и себя замотивировал – не лежать на больничной койке, а дать движение крови по организму – так быстрее восстановился, – рассказывает Артём Алискеров.

Свою медаль участника Артём посвятит всем врачам, которые работают с ним. На награде будет выполнена специальная гравировка.

После финиша бегун на некоторое время берёт паузу – нужно немного отдышаться, чуть-чуть подскочил сахар в крови.

– Бежалось отлично. В общей сложности, был на дорожке 1 час 10 минут. Надеюсь, что в следующем году, когда не будет химиотерапии, уже буду бегать, что называется, на результат. А через какое-то время и в горы отправлюсь в поход, начнём с Эльбруса, – делится Артём Алискеров.

Напомним, о своей болезни Артём Алискеров узнал при обследовании в январе 2019 года. С самого начала тверичанин стал вести дневник, в котором рассказывал о борьбе с недугом. Сейчас ему 31 год, парень не опускает руки, его поддерживают родные и близкие. Одно из напутствий, которое несколько раз повторял в интервью Артём – нужно регулярно проверять состояние своего организма, чтобы вовремя начать лечить серьёзные болезни, а не бороться с их последствиями.

Все были заряжены оптимизмом. Фото: Наталья ТИХОНОВА

Все были заряжены оптимизмом. Фото: Наталья ТИХОНОВА

Спортсмен с онкологией пробежал в Твери 10 километров во время массового забега.Степан КАМЕНЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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