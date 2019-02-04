Больной раком спортсмен и марафонец из Твери стал вести дневник своей борьбы с недугом

Яркий, улыбчивый, подтянутый, с вечными идеями, целями и постоянными испытаниями самого себя и их преодолением. Все это об Артеме Алискерове, марафонце и организаторе спортивных мероприятий, в том числе самого длинного футбольного матча в Твери, который прошел в августе 2016 года и попал в Книгу рекордов России.

С недавних пор на личной странице ВКонтакте у Артема появился новый статус «Вызов брошен - вызов принят!» И всё бы ничего, ведь это в духе Артема, если бы не продолжение - «Сборы никакие не ведутся! Всех люблю».

А дальше. Дальше небольшое объяснение от самого хозяина странички.

- Дорогие мои, я расскажу вам свою небольшую историю. Многим она покажется неприятной, кстати, эти люди могут отписаться, потому что писать я буду постоянно: о достопримечательностях, которые во время моего сольного путешествия будут появляться, о препятствиях, которые будут преодолены!

Нет, я не улетаю в другую страну, это скорее всего будет путешествие в Нарнию, но мне больше подходит фильм «Venom».

Дело в том, что на днях мне поставили диагноз: острый лейкоз, он же в простонародье «рак крови».

Поэтому моя будущая палата превращается в Нарнию, а существо, которое осмелилось залезть в мой организм, - Venom. Я решил с ним познакомиться, узнать мотивы появления, узнать силу его разрушения, взять противоядие и уничтожить его!

Я буду вам рассказывать о всех достижениях! И нет, вы не увидите человека, опустившего руки, из разряда «все кончено». Нет, мы будем изучать и уничтожать его!

Всем, кто останется со мной, спасибо! Ваша поддержка нужна будет несомненно!

P.S. Ну и самое главное: девчонки и мальчишки, сдавайте кровь хотя бы раз в полгода, это стоит копейки! Это самая важная информация, которую я хотел вам передать!

Онлайн-дневник Артем завел сразу после того, как попал в больницу. Фото: из личного архива Артема Алискерова

ДНЕВНИК КАК РАЗГОВОР С СОБОЙ И МИРОМ

Онлайн-дневник Артем завел сразу после того, как попал в больницу. Чуть позже стал вести в инстаграм ежедневные прямые трансляции в 21.00 «для тех, кому интересно».

Вы спросите, зачем об этом рассказывать миру? Так легче переносить все процедуры. Так легче контролировать свое самочувствие. Наконец, так легче мотивировать себя на какие-то, порой сложные шаги, ведущие к выздоровлению. Но даже когда совсем тяжко, чувство юмора, любви к миру и близким из постов Артема не уходят, скорее даже наоборот.

- Всё плохо и пробелов не видно - это удел слабых. «У меня ипотека, кредиты, жизнь каторга - я не живу, я существую!» Если ты думаешь, что у тебя проблемы, ты, друг мой, ошибаешься. Даже здесь люди с диагнозом острый лейкоз борются за жизнь, чтобы выйти на свежий воздух, чтобы потрогать снег (который тебя бесит), чтобы обнять друзей, которым ты даже позвонить первым не можешь! Я больше не принимаю твое нытье! Начни жить сейчас, ради себя, ради близких, ради детей!

Так вышло, что 4 февраля, когда во всем мире отмечают День борьбы против рака, у Артема день рождения. В этом году ему исполнилось 30 лет. С юбилеем тверичанина поздравляют со всех уголков страны, желая самого главного - здоровья.

Однако самым первым себя поздравил он сам, написав в полночь новый пост.

- Happy birthday to me! Скажу честно, я представлял свой 30-й день рождения по-другому! Хотел собрать друзей, посидеть в баньке, приготовить много еды. Отметить в стиле Нового года, ведь день рождения - это аналог новогодней ночи! А в итоге я благодарен судьбе за свой путь...

Всем, кто останется со мной, спасибо! Ваша поддержка нужна будет несомненно! Фото: из личного архива Артема Алискерова

А В ЭТО ВРЕМЯ

Артема Алискерова поддерживают спортсмены по всей России

Диагноз Артема не остался незамеченным. Друга, коллегу стали поддерживать по всей России.

Одними из первых 28 января импровизированный матч по футболу провели его друзья из Твери. «И каждый гол был забит в поддержку Артема Алискерова, который пишет свою сказку о болезни. А мы все прекрасно знаем, что все сказки заканчиваются победой добра над злом!» - подписал фото с матча певец Евгений Окунев.

2 февраля Артема поддержали футболисты ФК Радченко из Редкино. Чемпионат футбола в Конаково начался с флешмоба #Артеммыиграемзатебя.

А накануне дня рождения в поддержку Артема с лозунгами «Бег объединяет сердца!», «Мы с тобой!», «Бежим за тебя!» на улицы Твери и Москвы вышли бегуны, объединенные общей идеей и целью. Общая дистанция забега составила 3000 км.

- Артем - всё для тебя! Люди любят тебя, ценят и уважают! Поэтому держись, крепись и борись за жизнь! У тебя нет другого выхода! - подписались под фотографией участников забега друзья Артема.

"Комсомольская правда" также желает Артему силы духа и обязательного выздоровления!

Артема поддерживают друзья и коллеги по всей России. Фото: из личного архива Артема Алискерова

Поддерживают Артема и футболисты. Фото: из личного архива Артема Алискерова