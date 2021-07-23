Ковид в прошлом: Известный тверской спортсмен-энтузиаст продолжает бороться с раком, готовится к покорению Эльбруса и трехмесячному тренингу

Артём не мыслит жизнь без спорта и с радостью участвовать в полумарафонах. Фото: VK/Артём Алискеров

«КП»-Тверь» уже не раз писала про не сломленного онкологией тверского спортсмена-энтузиаста Артёма Алискерова. Этот мужчина не только сам не сдался и упорно борется с раком, умудряясь и полумарафоны бегать, но еще и других мощно мотивирует. Для этого он создал Youtube-канал "Движение вверх" с сюжетами о сильных людях, которым пришлось столкнуться с болезнью. А недавно Артём еще и переболел коронавирусом. Мы решили позвонить ему и узнать, как он себя чувствует и какие у него планы.

- Сейчас я прохожу последний курс поддерживающей терапии, - сразу сообщил Артём. - Он должен был начаться еще в июне, но я поймал ковид. Низкий поклон врачу областной клинической больницы Максиму Петрушину: он нас с супругой - она тоже заболела - осмотрел, быстро отправил на КТ и принял меры по лечению. У моей жены в легких, слава Богу, было всё чисто, у меня было поражено 20%. Неделю меня держали в госпитале ОКБ под присмотром. Под кислородом не лежал. Я быстро оклемался. Долечивался уже дома около трех недель без симптомов. Состояние было стабильное. После того как два теста на ковид показали отрицательный результат, я поехал в Москву на курс терапии.

В июне Артём был вынужден провести некоторое время в ковидном госпитале ОКБ. Фото: VK/Артём Алискеров

Наш собеседник признался, что у него громадьё планов.

К примеру, он собирается покорить Эльбрус - самую высокую точку Европы (5642 метра над уровнем моря).

- Особые подробности раскрывать не буду, могу сказать только, что это произойдет в этом году, - отметил Артём. - Меня туда пригласили известные в среде альпинистов люди.

Также он планирует вернуться в спорт, как сам выразился, и запустить огромный проект.

- Рассчитываю, что этот проект продлится три месяца. С 5 августа каждую неделю буду устраивать для себя пятидневные тренировки под руководством опытных наставников-спортсменов. Они помогут мне правильно распределять нагрузку, грамотно восстанавливаться, улучшать свою физическую форму. Я набрал очень сильных тверских тренеров. Например, в силовых нагрузках это фитнес-тренер Никита Коннов, в беге - мастер спорта международного класса по легкой атлетике Наталья Измоденова, прошлогодняя победительница тверского этапа полумарафона «ЗаБег.РФ». Также еще шесть крутых профессионалов.

Следить за проектом можно будет в том числе на странице Артёма в соцсети.

Артём после излечения от коронавируса на собранные своими подписчиками средства закупил кучу комплектов конструктора для детей с «лейкозом». Фото: VK/Артём Алискеров

Еще одно важное для Артёма начинание - шаги по улучшению ситуации с донорством костного мозга в России. Он уточнил:

- Моя жена Ксения вместе с моим другом, врачом, открыли в Твери Академию семейного здоровья и детского развития. В этом центре можно будет проходить реабилитацию после операций, после болезни, того же ковида, к примеру. Но важнее, что там создается пункт, где можно сдать биологический материал для Национального регистра доноров костного мозга.

Артём рассказал, что это большая, важная работа. В России, как известно, донорский костный мозг для пересадки может потребоваться человеку с раком крови. Получить его могут далеко не все. Есть дефицит. А ехать за этим за границу очень дорого стоит.

- Мы уже заключили договор о сотрудничестве с Национальным регистром костного мозга, - пояснил Артём. - После того как завершится процедура лицензирования на медицинскую деятельность, мы будем проводить акции по привлечению доноров. Пробирки с биоматериалом будем отправлять в Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови, у которого есть лицензия на типирование. Всё это, конечно, будет бесплатно. Мы будем первые представители государственного официального регистра в Твери.

Еще один из его планов - пройти обучение в Москве при фонде «Лейкозу - нет» на так называемого равного консультанта онкобольных.

Артём планирует научиться более профессионально и грамотно помогать людям, у которых выявили рак.

Этот человек хочет делиться своей внутренней силой и опытом с другими, чтобы они не сдавались страшной болезни. Он уже это делает, и делает отлично