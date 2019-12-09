Болезнь научила меня понимать, чтобы такое дружба и любовь - спортсмен из Твери продолжает рассказывать, как борется с раком

«Побеждаю рак крови своими руками. Вызов брошен - вызов принят! Сборы никакие не велись и не ведутся! Всех люблю!» Под таким девизом вот уже год живет тверичанин Артем Алискеров.

О своем диагнозе спортсмен-марафонец узнал в январе этого года. С тех пор изменилось абсолютно всё: отношение к миру, к близким, к целям и планам, к самому осознанию своей жизни.

О своем опыте Артем, то ли разговаривая с самим собой, то ли со всеми нами, пишет в открытом дневнике в соцсетях. Правда, замечает: в последнее время посты немного изменились - стали обращением в большей степени к тем, кому только что пришлось столкнуться с данным диагнозом. «В них то, чего мне самому так не хватало год назад», - признается мой собеседник.

- Такие дневники, наверное, заменяют психолога? - это первое, о чем я спрашиваю Артема.

- Не совсем. В самом начале ты чувствуешь себя словно оторванным от жизни... Такие посты - это словно мост с миром. И люди поначалу немножко давали мне энергию, силы. Представьте, только с днем рождения меня поздравили около 3 тысяч человек. Устаю ли от общения? Совсем нет. Вот пока еду в «Ласточке» в Тверь, так и отвечаю каждому. Это еще ничего... Мы с женой еще книжку напишем. Записей за год собралось уже довольно много. А Ксюша у меня филолог и журналист. Так что есть у нас такой план. Но говорить об этом пока рано.

В этой битве тяжелее всех было жене. Но она большая умница - справилась! Фото: из архива Артема Алискерова

- Учитывая твой опыт, какие дал бы советы тем, кто только что столкнулся с аналогичным испытанием?

- Первое, что нужно, - это просто принять. Бороться и сопротивляться нет смысла, да и силы еще пригодятся. А вот второе и важное - перестать об этом думать. Я всем сказал: если вы хотите задать вопрос по моему лечению - только когда я нахожусь в клинике. Выхожу из клиники - табу. Вне клиники я живу обычной жизнью. Всё как раньше: хожу на футбол, на хоккей, в ресторан. Третье: лучший друг - это лечащий врач. Не стоит слушать никаких советов по лечению со стороны, тем более нелепых и непроверенных.

- Что тебе сегодня говорят врачи?

- Я в ремиссии, но лечение продолжается. Дорого ли всё это обходится? Не дешево. 5 дней - 3500 рублей. Но, повторюсь, никаких денег мы не собираем. Помогает моя мама и Ксюша работает. Мне на постоянку пока нельзя. Но потихонечку и удаленно я всё-таки начинаю.

- Тяжело вспоминать то, через что проходил?

- Нет, не тяжело, но не хочется. Потому что начинаю вспоминать жесткую химию, когда всё было очень непросто. Я всем говорю, что в этой битве тяжелее всех было жене. Я ей сразу пообещал: «Ксюша, я выживу!» Но были дни, когда я просто орал от боли. Она прибегала, плакала, не знала, что делать. Я ее пытался успокоить, объяснить, что это просто физическая боль, реакция организма и это можно перетерпеть. Она у меня умница и молодец, всё поняла и справилась. Кстати, во многом благодаря и своей подруге Насте. Она с нами была с первого дня и поддерживала нас обоих.

- Ты считаешь себя верующим человеком?

- Да, и моя семья тоже верит в Бога. Но после всего пережитого я стал ближе к Нему. Стал с Ним общаться. Не обязательно всегда ходить в церковь, главное - верить внутри и вести с ним диалог.

- Обычно такие испытания сказываются на друзьях.

- Я уже писал об этом и говорил не раз: мы потеряли всех прежних друзей. Почему так? Кто-то из моих товарищей говорил, что у меня нет никакого рака, что это какой-то хайп. Кого-то это пугало… Но это всё нормально. Зато мы приобрели много друзей новых.

- Онкологию почему-то называют болезнью людей, которые носят внутри себя обиду, не могут простить. А твое мнение? Ты понял для себя, почему это произошло именно с тобой?

- Всё правильно говорят. Так и есть. Каждый, кто сталкивается с таким диагнозом, задается вопросом: «А почему я?» Я даже опрашивал ребят и девчонок в клинике, и всё совпало. Что касается меня, то причиной болезни стал накопленный внутри негатив по отношению к другим людям, которые делали мне плохо. Так что не стоит всё этого… Нужно просто улыбаться и не думать о плохом. Сегодня я просыпаюсь с мыслью: спасибо за то, что я здоров, и за то, что в мире всё спокойно! Если я раньше обижался, злился на кого-то, то теперь я всех люблю. Оказывается, это очень просто - любить людей... Я просыпаюсь в хорошем настроении, думаю о чем-то положительном. Планирую что-то полезное для себя.

- Месяц назад ты начал тренироваться...

- Да, и ради этого я приезжаю в Тверь за 150 км. Почему? Из-за тренера. Во-первых, я его хорошо знаю. А потом, он обучался тому, что как раз подходит мне для лечения. У меня же параллельно по вторникам химия. А тренер постоянно на связи с врачом, чтобы решить, какой вид нагрузки мне не навредит. Уже и первые успехи появились: например, мне разрешили кататься на сноуборде.

Ради своей мечты я приезжают на тренировки в Тверь за 150 км. Фото: из архива Артема Алискерова

- Сейчас такое время особенное. Накануне Нового года люди обычно формируют список своих желаний, мечтаний. Но на этом списке порой всё и заканчивается. К чему ты пришел сам? Если у человека есть мечта, то с чего надо начать?

- Первое - расписать цели, а затем шаги, способы, как вы будете идти к своей мечте. Я, например, хочу вернуться к прежней жизни, к спорту. Этот путь будет долгим, и я это знаю. Но у меня уже есть и первые победы. Так, за месяц я похудел на 11 кг и продолжаю заниматься. Второе - неплохо бы составить и список долгосрочных целей. У меня они тоже есть. Поделиться с вами? Тогда рассказываю: в следующем году я хочу восстановиться и пробежать хотя бы полумарафон. Далее - сесть на шпагат. С февраля я уже начну тренироваться. Летом мы улетим в Норвегию. А осенью поднимемся на Эльбрус со всеми, кто всё время борьбы с болезнью был рядом со мной. Их - шесть человек, самых родных и близких…. Забыл самое главное - чтобы всё получилось, необходимы самодисциплина и терпение. Никто за тебя ничего не сделает. А значит, предавать самого себя не стоит. Это нужно помнить.

- Кто или что вдохновляет тебя на всё это?

- Жить хочу… В 2018 году сомневался, хочу или не хочу, а сейчас хочу. Тогда, год назад, я реагировал на то, что подумают люди, а потом понял, что всё это неважно. Самое главное - ты и чтобы тебе было комфортно. Если вдруг депрессия? Ну что ж, бывает. Надо только знать, что всё лечится. Есть психологи, невропатологи, БАДы специальные. Надо просто сделать первый шаг, чтобы потом не жалеть, когда уже всё потеряно.