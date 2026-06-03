ПМЭФ-2026: Виталий Королев подписал соглашение по развитию производства лекарств

Между правительством Тверской области и «Тверской фармацевтической компанией» заключено соглашение. Фото: ПТО.

3 июня в северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум. В первый день его работы между правительством Тверской области и «Тверской фармацевтической компанией» было заключено соглашение. Подписи под документом поставили руководитель региона Виталий Королев и председатель Совета директоров фармкомпании Владимир Чуев.

По информации областного правительства, общий объём инвестиций в модернизацию производства отечественных доступных медикаментов составит 500 млн рублей. Проект позволит ввести более 30 новых рабочих мест. Ежегодный выпуск лекарств будет увеличен с 10 млн до 12-15 млн единиц. Вырастет не только объём производства, но и ассортимент, в том числе за счёт регистрации медикаментов собственной разработки.

«В том числе это востребованные препараты у пенсионеров. Мы поддержим Тверскую фармацевтическую фабрику в том, чтобы она развивала своё производство, и будем всячески ей помогать», – сообщил Виталий Королев.

Отмечается, что данное соглашение внесёт вклад в реализацию задач по увеличению доли российских медикаментов на внутреннем рынке, поставленной Президентом РФ.