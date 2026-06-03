Виталий Королев утвердил инвестпроекты в тверских муниципалитетах на ПМЭФ

В рамках сельскохозяйственного проекта компания «Грин Фьюлз» построит в Ржевском округе 10 овощехранилищ общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Фото: ПТО.

Глава Тверской области Виталий Королев на ПМЭФ-2026 подписал еще ряд соглашений по инвестпроектам в муниципалитетах, направленных на создание около 400 рабочих мест. В агропромышленной сфере заключен договор с гендиректором ООО «Грин Фьюлз» Олегом Игнатовым по строительству в 2026–2027 годах 10 овощехранилищ площадью 15 тысяч квадратных метров в Ржевском округе с объемом вложений 1,4 миллиарда рублей.

В Конаковском округе ООО «Прео Парк» построит яхт-клуб для маломерных судов в деревне Городище (инвестиции 3,7 миллиарда рублей, 200 рабочих мест), а АО «Конаково» расширит высокотехнологичную площадку по выпуску бытовой химии и косметики (вложения 900 миллионов рублей, 150 рабочих мест).

Для продвижения Калязина в составе «Золотого кольца» заключено соглашение с главой ООО «Контактная механика» Владимиром Гидтом о создании бутик-отеля (инвестиции 150 миллионов рублей, 20 рабочих мест) для развития событийного и гастрономического туризма, рассказали в пресс-службе правительства Тверской области.