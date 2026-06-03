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НовостиЭкономика3 июня 2026 13:09

ПМЭФ-2026: Достигнуты соглашения о создании современных производств в Тверской области

Виталий Королев проводит деловые встречи и подписывает соглашения о реализации инвестпроектов на форуме в Санкт-Петербьурге
Алексей АНДРЕЕВ
На форуме.

На форуме.

Фото: ПТО.

На ПМЭФ-2026 глава региона Виталий Королев подписал соглашения с двумя компаниями по реализации инвестпроектов с общим объемом инвестиций 1,4 млрд рублей. В Верхневолжье создадут два производства.

В частности, в регионе запланировано строительство завода бесколлекторных двигателей и конусных роликовых подшипников в Конаковском округе. Реализация проекта позволит привлечь в Тверскую область 1 млрд рублей инвестиций и создать 40 рабочих мест.

Еще одно соглашение подразумевает создание завода по произвордству эластичных резервуаров и мягких оболочек для хранения и транспортировки нефтепродуктов, воды, горюче-смазочных материалов и удобрений. Проект планируется реализовать в 2026-2030 годах, объем заявленных инвестиций - около 400 млн рублей инвестиций. Будет создано 50 рабочих мест.