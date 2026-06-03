ПМЭФ-2026: Достигнуты соглашения о создании современных производств в Тверской области

На форуме. Фото: ПТО.

На ПМЭФ-2026 глава региона Виталий Королев подписал соглашения с двумя компаниями по реализации инвестпроектов с общим объемом инвестиций 1,4 млрд рублей. В Верхневолжье создадут два производства.

В частности, в регионе запланировано строительство завода бесколлекторных двигателей и конусных роликовых подшипников в Конаковском округе. Реализация проекта позволит привлечь в Тверскую область 1 млрд рублей инвестиций и создать 40 рабочих мест.

Еще одно соглашение подразумевает создание завода по произвордству эластичных резервуаров и мягких оболочек для хранения и транспортировки нефтепродуктов, воды, горюче-смазочных материалов и удобрений. Проект планируется реализовать в 2026-2030 годах, объем заявленных инвестиций - около 400 млн рублей инвестиций. Будет создано 50 рабочих мест.