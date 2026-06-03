Тверскую делегацию возглавляет Виталий Королев. Фото: ПТО.

3 июня в городе на Неве стартовал Петербургский международный экономический форум. На его площадке развернут стенд Верхневолжья. Тверская делегация во главе с руководителем области Виталием Королевым приехала на ПМЭФ-2026 с тяжелым портфелем достигнутых договоренностей и проектов. Ожидается большое количество выгодных для нашего региона соглашений.

Экономический форум в Санкт-Петербурге традиционно объединяет ведущих мировых лидеров, представителей бизнеса и экспертов.

«Впереди плотный трёхдневный график работы и амбициозные задачи. Нацелены подписать рекордное количество соглашений, которые должны через шаг превратиться в новые производства и рабочие места, рост зарплат и устойчивые налоговые отчисления в областной бюджет. А это благоустройство, ремонт дорог и дворов, развитие территорий, выполнение наших социальных обязательств – в экономике взаимосвязано абсолютно всё. Верхневолжье сегодня – магнит для капиталовложений. Но очень важно, чтобы капитал этот работал в интересах наших жителей», - отметил утром Виталий Королев в своем канале в мессенджере МАХ.

Стенд Тверской области. Фото: ПТО.

И вот пресс-служба областного правительства уже сообщила о первой, касающзейся нашего региона, договоренности на форуме. Речь - о сотрудничестве Тверской области с АО «Савеловский технопарк» и АО «ЦПМ – Ортобионика», выпускающем специализированные медицинские изделия. Соглашение подписали Виталий Королев, гендиректор технопарка Алексей Карнов и директор предприятия Андрей Лебедев.

Глава региона в феврале посещал Савеловский технопарк, обсуждал дальнейшее его развитие. В том числе руководителю области рассказали о потенциальном резиденте – «Ортобионике». Предприятие станет первым в регионе производителем бионических протезов.

«Сегодня Россия уверенно решает задачи импортозамещения и выходит на лидирующие позиции в мире. Савеловский технопарк активно участвует в этих процессах. Запуск предприятия «Ортобионика» позволит региону развивать новые компетенции, производить высокотехнологичные протезы. Это очень важно - обеспечить доступность такой высокотехнологичной продукции», – отметил Виталий Королев.

Объекты нового производства. Фото: ПТО.

Объем инвестиций в это производство в 2025-2027 годах запланирован на уровне 685 млн рублей. Будет создано около 40 рабочих мест.

«Для региона это не только новые рабочие места и инвестиции, но и развитие современных производственных компетенций в социально значимой сфере», – прокомментировал подписанное на ПМЭФ соглашение и запуск нового предприятия Алексей Карнов.

«При поддержке правительства Тверской области рассчитываем обеспечить запуск своевременного производства высокотехнологичных комплектующих уже летом 2026 года. В дальнейшем компания планирует расширять линейку продукции, увеличивать объемы и развивать собственные технологические решения», – сообщил Андрей Лебедев.

НА ЗАМЕТКУ

На сегодня резидентами технопарка «Савеловский», который расположен в Кимрах, являются 20 компаний. Это производства промышленного оборудования, систем вентиляции и отопления, металлоконструкций, элементов железнодорожной инфраструктуры и другие. В парке создано в 1300 рабочих мест.

Макет на тверском стенде. Фото: ПТО.

Фрагмент макета. Узнаете? Речной вокзал. Фото: ПТО.

Виталий Королев и митрополит Амвросий. Фото: ПТО.