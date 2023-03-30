МЧС: Паводок в Тверской области должен пойти на спад в первой декаде апреля

Ландшафтный парк "Тьмака" в Твери скрылся под водой. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области паводок в этом году начался довольно быстро из-за потепления в конце марта. На окраинах города Белого 26 марта подтопило несколько приусадебных участков. 27 марта Волга в Твери затопила набережную горсада и парк «Тьмака». В Кашине пришлось ввести ограничения в подаче питьевой воды: из-за половодья там организовали дополнительную обработку на очистных сооружениях. У деревни Горычкино в Кимрском муниципальном округе затопило недостроенный мост, жителям пришлось переходить вброд. А в Твери от лодочной станции на набережной Афанасия Никитина уплыли семь понтонов. Высокую воду фиксируют также в Западной Двине, Максатихе, Жарковском районе, Тургиновском сельском поселении.

О том, как проходит паводок в регионе, журналистам на специальной пресс-конференции рассказали сотрудники МЧС.

Спасатели уверяют: ситуация под контролем. В тверском главке МЧС ежесуточно мониторят паводковую обстановку, работает оперативный штаб. В места подтоплений в населённых пунктах незамедлительно выезжают оперативные группы МЧС.

УРОВЕНЬ ВОЛГИ

- Волга начала подниматься с прошлой пятницы (24 марта. - Ред.). Уровень подъёма несильный, до критических значений ещё четыре метра, - огласил информацию руководитель тверского инспекторского отделения ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков. - Весь лёд, который стоял на реке, прошёл. Основной снег растаял. Уровень Волги регулируется тремя водохранилищами. Никаких проблем на Волге нет.

ТАЯНИЕ НА РЕКАХ И СОВЕТЫ РЫБАКАМ

На реках в районах региона ледовая обстановка стабильная, говорят специалисты. В северных районах лёд ещё стоит, но уже подмывается. Некоторые реки частично вскрылись.

- Поэтому мы советуем всем рыбакам соблюдать осторожность. Лёд от берега уже начал отходить. Рекомендуем не выходить на лёд. Если же вы всё-таки туда вышли, обязательно должна быть взаимная страховка, средства спасения - верёвка, когти, чтобы вы могли оказать друг другу помощь, - советует Сергей Шлыков.

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ

В местах подтоплений жителям оказывается необходимая помощь.

- В случае необходимости мы предлагаем вывезти их из мест подтоплений, но на данный момент такие случаи единичны, - сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Тверской области Николай Бондарь.

Ежегодно в зону подтопления попадают десять районов, которые находятся на водных объектах, рядом с водохранилищами, сообщили специалисты. Но вот перечень этих районов в МЧС предпочитают не оглашать, дабы «лишний раз не будоражить население»: паводок - это ежегодный сезонный риск, проблемные вопросы и меры реагирования все давно отработаны. Жители на местах к происходящему относятся с пониманием, говорят спасатели.

КОГДА СПАДЁТ ВОДА

Каких-то критических событий в период половодья в дальнейшем специалисты МЧС не прогнозируют. Основная масса льда, по их сведениям, сегодня сохраняется на водохранилищах и озёрах. Его таяние зависит от погоды, а она в ближайшие дни будет нежаркой (метеорологи сообщают о минусовых температурах ночами).

- Мы ожидаем, что вода пойдёт на спад в первой декаде апреля. Пик половодья уже наступил, мы ожидаем улучшения обстановки, - резюмирует Николай Бондарь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Половодье нами ещё не пройдено, а уже и новый пожароопасный сезон не за горами. Формально он начинается 10 апреля. На деле - как повезёт с погодой.

В преддверии начала шашлычной поры и загородных пикников о правилах безопасности напомнил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области Иван Смирнов:

- Запрещено разводить костры на землях сельхозназначения, поджигать поля, траву. Категорически запрещено жечь костры в лесах. Мангал можно ставить не ближе 100 метров от хвойного леса, не ближе 30 метров от лиственного леса и не ближе 50 метров от любого здания и сооружения. Разводить костры на землях общего пользования в населённых пунктах тоже категорически запрещено. На своих садовых участках разводить костры для приготовления пищи можно с соблюдением правил противопожарного режима. Вокруг костра должна быть зачищенная от любых горючих материалов зона - не менее трёх метров. Диаметр котлована для костра - не более метра. Глубина - не более полуметра. Расстояние от ближайшего строения до мангала должно быть не меньше пяти метров. Также рядом вы обязаны иметь средства пожаротушения - ведро с водой и огнетушитель. При вас должны быть средства связи, чтобы иметь возможность оперативно вызвать пожарных.

Отметим также, что, если вас застукают за разведением огня в неположенном месте, штрафы будут весьма ощутимыми. От 5 до 15 тысяч рублей составит штраф за нарушение противопожарного режима без каких-либо последствий. Если же в результате ваших действий возник пожар, штраф составит от 50 тысяч рублей.

А в зависимости от тяжести последствий за нарушение правил противопожарного режима может грозить и уголовная ответственность.