В Белом Тверской области превышен уровень «Высокое половодье», затапливает приусадебные участки

В Тверской области половодье. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

26 марта на реке Обше у города Белый Тверской области уровень воды превысил отметку «Высокое половодье» (800 см). Об этом сообщает региональный главк МЧС. По состоянию на 8 утра 26 марта уровень воды составлял 810 см, то есть рубеж ОЯ (опасного явления) был превышен на 10 см.

У Белого уже фиксировали затопление поймы и пониженных участков рельефа, в дальнейшем затопило некоторые приусадебные участки и расположенные на них хозяйственные постройки.

Ситуация сохранится до 29 марта 2023 года, прогнозируют в МЧС.

Попавшим в зону подтопления специалисты рекомендуют соблюдать меры личной безопасности:

- следить за информацией в СМИ о развитии паводковой ситуации;

- отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в печах;

- документы, ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или на чердак;

- закрыть окна и двери;

- животных выпустить из помещений, а собак отвязать;

- подготовиться к эвакуации.

В случае ЧС звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.