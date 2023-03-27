Из-за паводка в Кашине ограничена подача питьевой воды в дома

Из-за паводка в Кашине ограничена подача питьевой воды в домах Фото: администрация Кашинского городского округа

Коммунальные службы Кашина предупреждают жителей об ограничениях в подаче питьевой воды в период паводка.

- На время весеннего паводка в связи с резким ухудшением качества воды в источнике водоснабжения на очистных сооружениях водозабора может быть введена дополнительная обработка питьевой воды, - сообщает администрация Кашинского городского округа.

Питьевая вода в дома будет подаваться по графику: с 5:00 до 12:00, с 16:00 до 22:00. Повысительные насосы в многоэтажных домах будут работать с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.

Время введения особого режима работы городского водозабора по графику будет определяться погодными условиями.

Жителям советуют делать запасы питьевой воды на несколько дней. Для приготовления пищи применять дополнительную очистку.

- Проблема с водоснабжением возникает в Кашине ежегодно в связи с тем, что водозабор работает на поверхностном источнике - вода берется из реки Кашинки, которая в период весеннего паводка сильно мутнеет. Фильтры водозабора не справляются с очисткой, поэтому водозабор приходится останавливать на короткий период, чтобы промыть их дополнительно. В остальное время вода подается в обычном режиме. С прохождением паводка, обычно в течении одной-двух недель, ситуация с цветностью воды наладится, - сообщили власти.

Заявки от населения на дополнительный подвоз воды принимаются по телефону: 8 (48234) 2-14-64.