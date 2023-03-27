В Твери из-за паводка с 27 марта введен режим повышенной готовности
Фото: Александр ЖМУЛИН
В Твери с 15:00 27 марта из-за резкого подъема воды в реках введен режим повышенной готовности для органов управления и сил городского территориального звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Отметим, что 27 марта отмечен резкий подъем воды в Волге, Тверце, Тьмаке. Затоплена набережная Городского сада, ландшафтный парк "Тьмака".
Осадки и таяние снега и льда продолжаются, а значит уровень воды еще будет повышаться.
Будьте внимательны. Соблюдайте правила безопасности!