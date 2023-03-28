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НовостиОбщество28 марта 2023 12:12

В Твери с лодочной станции уплыли семь понтонов

Пять смогли разыскать и привязать
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери с лодочной станции уплыли понтоны Фото: vk.com/tvernewsru/Alex Kalygin

В Твери с лодочной станции уплыли понтоны Фото: vk.com/tvernewsru/Alex Kalygin

В Твери с лодочной станции проката на Афанасий Никитина уплыли семь понтонов, пять найдено и привязано в черте города. Два понтона видели последний раз 26 марта на повороте реки за Восточным мостом.

Объявление о розыске понтонов опубликовали работники лодочной станции в группе "ТИА" в соцсети.

- Зона поиска на данный момент уже до затора льда. Понтоны могли зайти в какие то затоны, - написано в посте.

За любую полезную информацию и помощь в поисках, жителям обещают бесплатные катания на катамаранах и лодках.