В деревне под Кимрами в Тверской области люди вброд переходят затопленный мост

Затопленный участок жители деревни переходят босиком, по колено в ледяной воде Фото: vk.com/ikimry/Александр Рыжов

Недостроенный мост у деревни Горычкино в Кимрском муниципальном округе затопило, разлилась река Кимрка. Населенный пункт отрезан от райцентра, машины проехать не могут. Жители переходят участок вброд.

- Люди переходили босиком, баллон с пропаном утонул, выронили, ситуация критическая, - написали в группе "Кимры инфо" местные жители.

Пост был опубликован 26 марта.

Спустя сутки, ситуацию под постом прокомментировала администрация Кимрского муниципального округа.

- Прорабатывался вопрос строительства автодорожного автомобильного моста, однако в ходе проведенного мониторинга было установлено, что реализация данного проекта потребует значительных финансовых вложений. Поэтому вопрос о строительстве моста, даже на условиях софинансирования, в настоящее время не может быть решен положительно, - написали власти.

Так что люди вынуждены терпеть неудобства и переходить недостроенный мост босиком, по колено в ледяной воде.