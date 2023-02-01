Что сейчас происходит на строительстве Западного моста в Твери

Мост должны построить до 2025 года. Фото: Александр ЖМУЛИН

1 февраля, когда погода вновь "балует" с зимой, и такое ощущение, что за окном начало марта, строительство Западного моста через Волгу в Твери на левом берегу (со стороны Заволжья) проинспектировали губернатор Игорь Руденя и депутат Госдумы РФ Владимир Васильев.

Почти в одно время с высокими гостями, но только на правом берегу стройки побывал я. Честно сказать, не подгадывал, просто так получилось. Решили в редакции: пора вновь посмотреть на мегастройку, задокументировать ход строительства для потомков.

НА ПРАВОМ БЕРЕГУ

В прошлый приезд в конце ноября, я заметил, что ближе к Волге по улице Кирова, параллельно железнодорожному пути, уже была снесена значительная часть гаражей. Сейчас их стало еще меньше, но несколько - как кирпичных, так и металлических - пока еще на месте. Ближе к железнодорожной насыпи работали экскаватор и трактор с ковшами, виднелись горки нарытой тут земли. Идут работы по переустройству подземных сетей электроснабжения.

Ведутся подготовительные работы к обустройству подъездной дороги к мосту на правом берегу. Фото: Александр ЖМУЛИН

Думал, что уже не увижу ее, но она была на месте. Это я про красавицу сосну возле пары еще не снесенных гаражей. Дереву не повезло вырасти на пути строительства. Ее зачем-то практически всю обкорнали, оставив лишь ветки с зеленными иголками на самом верху ствола. Достоит ли одинокая сосна до весны, неизвестно...

Остатки гаражей и сосна, которую обкорнали. Фото: Александр ЖМУЛИН

Остаются нетронутыми и мачты высоковольтной ЛЭП, что так же стоят на пути будущей дороги. Напомним, что в прошлый раз - в конце ноября - один из рабочих в спецовке подрядчика - ООО "ДСК" сообщил, что мачты ЛЭП будут переустраивать.

Дальше я прошел до стройплощадки на правом берегу Волги. К ней вниз спускается наезженная грузовиками и другой техникой грунтовая дорога. Там у береговой линии металлическим забором огорожено место под первую с этой стороны опору. В глаза бросалась стрела экскаватора, были слышны механические звуки.

К стройплощадке на правом берегу спускается грунтовая дорога. Фото: Александр ЖМУЛИН

Проход-проезд туда мимо бытовок рабочих открыт. Однако, вначале сбоку на ограждении висит табличка с надписью "Опасная зона проход запрещен". Там же шрифтом помельче написано "Внимание вход на объект без каски запрещен!" (пунктуация сохранена).

Однако, я все же прошел, вниз спускаться по дороге, однако, сразу не стал. Мне повезло встретить тут же на месте мастера строительно-монтажных работ Андрея Посохова. Он дал мне каску, и мы спустились на площадку, где будет опора.

Там в котловане трудились люди, торчали несколько свай, какие-то металлические конструкции. Стоял сильный шум отбойных молотков, какой-то другой техники.

В котловане кипит работа. Фото: Андрей Посохов

- Тут ведется разработка отбойными молотками и выемка грунта, срубка свай, армирование ростверка (верхняя часть свайного фундамента - ред.), установка специального кондуктора для монтажа выпусков тел опоры и сопутствующие работы, - пояснил мастер, когда мы немного подальше отошли от шума.

В котловане, вид сверху. Фото: Александр ЖМУЛИН

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ

Андрей Посохов также рассказал, что на левом берегу забетонирован ростверки и тело для опоры, ведется армирование и монтаж опалубки.

Кроме того, на левом берегу продолжается устройство песчаной насыпи и подложки для автомобильного подъезда и ведется сборка поперечных металлических балок, которые поставляют в разобранном виде с завода в Санкт-Петербурге. Помимо этого, ведутся подготовительные работы и монтаж системы наружной дождевой канализации.

МЕТОД «НАДВИЖКИ»

В этом году, согласно плану, начнётся «надвижка» пролётов моста. Это современная технология, ускоряющая процесс строительства.

- На первых двух блоках собрано пролетное строение в проектном положении. Она сварено, укреплено, подготовлено к «надвижке». Ведутся работы по дальнейшей укрепительной сборке металлоконструкций, подготовка их для установки на стапель и сборке непосредственно самого пролётного строения, - сообщили сегодня во время визита губернатора представители подрядчика - ООО «ДСК».

Напомним, что эта компания зарегистрирована в Кесовой Горе и известна участием в знаковых масштабных стройках - была задействована на возведении Крымского моста и строительстве олимпийских объектов в Сочи, к примеру.

НА ЗАМЕТКУ

Комплекс Западного моста является многосоставным проектом. В него также включены реконструкции Горбатого моста в Заволжском районе и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

Западный мост спроектирован длиной в 349,57 метра, шириной 38,05 метра, у него будет четыре опоры и шесть полос для транспорта. Длина подъездов к мосту - около 2,9 км. Это будут четырехполосные дороги.

Горбатый мост фактически будет построен заново, станет четырехполосным, а путепровод на Комсомольской площади будет выше и получит одну опору вместо двух.

По плану проект должен быть реализован к декабрю 2025 года. Причем непосредственно сам мост предполагается сдать раньше - в 2024-м. Поэтапно в это дело будет вложено свыше 13 млрд рублей. В основном это федеральные средства.

Добавим, что параллельно ведется проектирование путепровода в створе улицы Фрунзе. По информации от областного правительства, разработка проекта находится в финальной стадии.