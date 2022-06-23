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Общество23 июня 2022 14:37

Больше всего в 2024 году: Изучаем график поступления сумм на строительство Западного моста в Твери

«КП»-Тверь» побывала на объекте, на возведение которого государство выделило более 13 миллиардов рублей
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Вид на насыпь на стройплощадке Западного моста.

Вид на насыпь на стройплощадке Западного моста.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери установилась теплая летняя погода. Днем на поверхности Волги играют солнечные блики. В том числе и рядом с железнодорожной переправой на западе города. Там, где возводят Западный мост, который через каких-то два года соединит Пролетарский район Твери с Заволжьем. Правительство РФ утвердило план дорожного строительства на ближайшие пять лет, где прописаны и средства на это сооружение.

Федеральный план предусматривает свыше 250 строек, реконструкций и ремонтов объектов дорожной отрасли в 2023-2027 годах. Например, в перечне есть строительство дороги М-2 «Крым».

Непосредственно нашей области касается выделение средств на Западный мост. Общая сумма средств, которую на его строительство регион получит из федерального бюджета в 2023-2025 годах, составит 8 млрд 875,3 млн рублей.

Транши на это расписаны по годам: в 2023-м - больше 2 млрд 468 млн, в 2024-м - свыше 5 млрд 812 млн, в 2025-м - более 595 млн.

Регион добавит к федеральным средствам еще 1 млрд 52,5 млн рублей (по годам: 674 млн, 359 млн, 18,4 млн). Итого получается свыше 9,9 млрд.

Отметим, что Западный мост, согласно проекту, должны возвести до 2025 года. Он протянется на 349,57 метра в длину и 38,05 метра в ширину (предполагается шесть полос). Под мостом предусматривается судоходный габарит высотой 13,5 метра и шириной 120 метров. Под ним смогут ходить теплоходы. Подробности о его параметрах читайте здесь.

Вид с холма на стройплощадку на левом берегу (в Заволжье).

Вид с холма на стройплощадку на левом берегу (в Заволжье).

Фото: Александр ЖМУЛИН

Общая сумма контракта, который в конце 2021 года выиграла зарегистрированная в Кесовой Горе компания «ДСК», равняется 13 млрд 384,4 млн рублей.

Согласно проекту, помимо возведения Западного моста через Волгу предусмотрена реконструкция двух путепроводов: железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного «Горбатого» моста в Заволжском районе с созданием автомобильных развязок.

Также дополнительно планируется создать путепровод в створе улицы Фрунзе до Петербургского шоссе через железную дорогу. Этот проект предполагается реализовать отдельно.

23 июня на стройплощадке Западного моста на левом берегу (со стороны Заволжья) в очередной раз побывал корреспондент «КП»-Тверь».

Честно сказать, каких-либо интенсивных работ я там не увидел. На подъезде к стройплощадке работал ковшом, насыпая гору, экскаватор. Непосредственно на самой вклинившейся в реку уже метров на десять насыпи (под возведение опор) движения не наблюдалось.

Вид с пятачка берега у кромки воды на насыпь под сооружение опор.

Вид с пятачка берега у кромки воды на насыпь под сооружение опор.

Фото: Александр ЖМУЛИН

На другом берегу (со стороны Пролетарского района) также пригнана техника. Я разглядел несколько тракторов и экскаватор. К стройплощадке уже проведены коммуникации, расчищена полоса для автомобильной дороги, оборудованы помещения для строителей.

«КП»-Тверь» продолжит следить за возведением моста.

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