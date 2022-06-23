Больше всего в 2024 году: Изучаем график поступления сумм на строительство Западного моста в Твери

Вид на насыпь на стройплощадке Западного моста. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери установилась теплая летняя погода. Днем на поверхности Волги играют солнечные блики. В том числе и рядом с железнодорожной переправой на западе города. Там, где возводят Западный мост, который через каких-то два года соединит Пролетарский район Твери с Заволжьем. Правительство РФ утвердило план дорожного строительства на ближайшие пять лет, где прописаны и средства на это сооружение.

Федеральный план предусматривает свыше 250 строек, реконструкций и ремонтов объектов дорожной отрасли в 2023-2027 годах. Например, в перечне есть строительство дороги М-2 «Крым».

Непосредственно нашей области касается выделение средств на Западный мост. Общая сумма средств, которую на его строительство регион получит из федерального бюджета в 2023-2025 годах, составит 8 млрд 875,3 млн рублей.

Транши на это расписаны по годам: в 2023-м - больше 2 млрд 468 млн, в 2024-м - свыше 5 млрд 812 млн, в 2025-м - более 595 млн.

Регион добавит к федеральным средствам еще 1 млрд 52,5 млн рублей (по годам: 674 млн, 359 млн, 18,4 млн). Итого получается свыше 9,9 млрд.

Отметим, что Западный мост, согласно проекту, должны возвести до 2025 года. Он протянется на 349,57 метра в длину и 38,05 метра в ширину (предполагается шесть полос). Под мостом предусматривается судоходный габарит высотой 13,5 метра и шириной 120 метров. Под ним смогут ходить теплоходы. Подробности о его параметрах читайте здесь.

Вид с холма на стройплощадку на левом берегу (в Заволжье). Фото: Александр ЖМУЛИН

Общая сумма контракта, который в конце 2021 года выиграла зарегистрированная в Кесовой Горе компания «ДСК», равняется 13 млрд 384,4 млн рублей.

Согласно проекту, помимо возведения Западного моста через Волгу предусмотрена реконструкция двух путепроводов: железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного «Горбатого» моста в Заволжском районе с созданием автомобильных развязок.

Также дополнительно планируется создать путепровод в створе улицы Фрунзе до Петербургского шоссе через железную дорогу. Этот проект предполагается реализовать отдельно.

23 июня на стройплощадке Западного моста на левом берегу (со стороны Заволжья) в очередной раз побывал корреспондент «КП»-Тверь».

Честно сказать, каких-либо интенсивных работ я там не увидел. На подъезде к стройплощадке работал ковшом, насыпая гору, экскаватор. Непосредственно на самой вклинившейся в реку уже метров на десять насыпи (под возведение опор) движения не наблюдалось.

Вид с пятачка берега у кромки воды на насыпь под сооружение опор. Фото: Александр ЖМУЛИН

На другом берегу (со стороны Пролетарского района) также пригнана техника. Я разглядел несколько тракторов и экскаватор. К стройплощадке уже проведены коммуникации, расчищена полоса для автомобильной дороги, оборудованы помещения для строителей.

«КП»-Тверь» продолжит следить за возведением моста.