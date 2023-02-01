Игорь Руденя и Владимир Васильев проинспектировали строительство Западного моста в Твери

Вид на стройплощадку на правом берегу с противоположенной стороны. Фото: Александр ЖМУЛИН

1 февраля губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев проинспектировали ход строительства Западного моста в Твери, на левом берегу Волги в Заволжье. Параллельно работы продолжаются и на правом берегу.

Реализация важного инфраструктурного проекта осуществляется по поручению Президента РФ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Губернатор и депутат проверили, как продвигаются работы. Фото: ПТО

Мост будет шестиполосным, длиной в 349,57 метра, шириной в 38,05 метра (с учетом подъездов-съездов - почти 3 км длиной).

- Работа идёт в установленные сроки. Среди поручений - вместе с РЖД усилить транспортную безопасность. Сейчас ускоренными темпами будет возводиться временный дополнительный пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу, который не входил в общий план работ. Он необходим для того, чтобы граждане имели возможность безопасного перехода. Пешеходный мост будет работать во время ремонта моста на Петербургском шоссе, а затем - по окончании работ - его демонтируют, – отметил Игорь Руденя, комментируя итоги инспекционной поездки.

Сдача в эксплуатацию всего высокотехнологичного комплекса Западного моста запланирована в конце 2025 года.

В настоящее время на строительной площадке задействовано порядка 260 человек и свыше 60 единиц техники.

1 февраля то, как идет обустройство ростверка, на стройплощадке Западного моста на правом берегу посмотрел корреспондент "КП"-Тверь". Читайте репортаж (и смотрите видео с места) сегодня на нашем сайте.