Мачты ЛЭП уберут, памятник переустановят: Рассказываем о некоторых планах в связи со строительством Западного моста в Твери

Для дороги к мосту расчищают путь, но еще не все гаражи снесены да и мачты ЛЭП мешают... Фото: Александр ЖМУЛИН

Тверь замело снегом, ударили еще пока легкие морозы, а работы по строительству Западного моста и сопутствующей ему инфраструктуры, невзирая на любые погодные нюансы, продолжаются.

Сквер, где стоял памятник экипажу танка Степана Горобца, прорвавшегося 17 октября 1941 года через оккупированный немцами Калинин (Тверь), от Комсомольской площади огородили забором повыше среднего человеческого роста.

Сквер, где стоял памятник, уже огородили от Комсомольской площади. Фото: Александр ЖМУЛИН

От самого памятника остался лишь фрагмент постамента. Сам памятник, напомним, в начале ноября демонтировали и увезли на временное хранение на склад «Зеленстроя». Там запланировано его обследование специалистами, чтобы в случае необходимости провести обновление и ремонтно-реставрационные работы перед последующей установкой на новом месте.

Когда памятник демонтировали, новое место «жительства» памятника было неизвестно.

Вид на фрагмент постамента со стороны Комсомольской площади. Фото: Александр ЖМУЛИН

Мы поинтересовались ещё раз, появилось ли понимание, куда перенесут памятник? Но, увы, в администрации Твери ответили, что вопрос пока открыт. Известно лишь, что памятник предполагается переустановить где-то в «родном» Пролетарском районе. Возможно, даже на той же Комсомольской площади, рядом с фонтаном. По крайней мере, такой вариант предлагался в проектной документации к проекту строительству моста. Однако, как будет в реальности, пока не ясно.

- Выбор будет сделан после обсуждения с представителями общественности и ветеранских организаций города, - уверяют городские власти.

Рядом с местом, где стоял памятник, еще цела детская игровая площадка. Однако ее, однозначно снесут, ведь здесь пройдет дорога к Западному мосту.

Детская площадка в сквере пока на месте. Фото: Александр ЖМУЛИН

Ближе к Волге по улице Кирова, параллельно железнодорожному пути, уже снесена значительная часть гаражей, хотя до нескольких строений техника еще не успела добраться... Ну и ещё не выкорчевана та самая красавица сосна, которой не повезло вырасти на пути строительства...

За кучей песка и земли виднеется та самая прекрасная и обреченная уже сосна. Фото: Александр ЖМУЛИН

А вот как быть с четырьмя мачтами высоковольтной ЛЭП, что так же стоят на пути будущей дороги?

- Тут же дорога пойдет, вон от того дома на берегу, его, кстати, снесут, - показывает мне в сторону берега на желтоватое строение мужчина в спецовке подрядчика работ. - А мачты ЛЭП переустроят, то есть разберут и перенесут, видимо, а может, подземные линии электропередач организуют. Конкретнее я не знаю.

От тех домов (в центре) и пойдет дорога с моста, а их соотвественно снесут. Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним, согласно информации от Тверского дорожного фонда, длина подъездов к мосту - около 2,9 км. Это будут четырехполосные дороги. Сам мост будет в длину - 349,57 метра, шириной 38,05 метра. По нему будет проложено шесть полос для транспорта (подробности о параметрах читайте по ссылке далее).

На желтом штендере с информацией о строительстве моста появились тегги (граффити-надписи). Фото: Александр ЖМУЛИН

Проект включает реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе с устройством там развязки, и организацией развязки в районе нынешнего Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжье.

Визуалка предполагаемой развязки на Комсомольской площади с дорогой к Западному мосту.

По плану проект должен быть реализован к декабрю 2025 года. Причем непосредственно сам мост предполагается сдать раньше - в 2024-м. Поэтапно в это дело будет вложено свыше 13 млрд рублей. В основном это федеральные средства.

Вид на стройплощадки моста сверху, со стороны Заволжья. Снимок сделан в октябре. Фото: ПТО

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Мигалово, в сквере у пересечения улиц Громова и Гайдара, уже установлен новый памятник Воину-освободителю. Правда, пока он еще не явлен народу - плотно завернут в синюю материю.

Напомним, что старый памятник – уменьшенная копия монумента в Трептов-парке в Берлине - стоял в микрорайоне ещё с советских времён.

Новый памятник Воину-освободителю пока скрыт за синей материей. Фото: Александр ЖМУЛИН

Памятник демонтировали минувшим летом для срочной реставрации, но вскоре стало понятно, что проще сделать новый, чем отремонтировать старый.

Фигура воина должна быть отлита из бронзы и установлена на бетонном постаменте.

Памятник будет 4 метра 40 см в высоту (вместе с постаментом).

Известно, что в ближайшее время состоится его торжественное открытие. О дате администрация Твери известит жителей дополнительно.