Новый путепровод в Твери из «Юности» через железную дорогу будет автомобильно-пешеходным

Это "визуалка" Западного моста, проекта путепровода в створе от улицы Фрунзе до Санкт-Петербургского шоссе пока нет. Фото: предоставлено ПТО

С января в столице региона, на левом берегу Волги, рядом с железнодорожным мостом рычит техника - там началось строительство Западного моста. Проект одним этим сооружением не ограничивается. Многие уже знают, что он предусматривает реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади и строительство современной развязки вместо Горбатого моста. А 17 февраля губернатор Игорь Руденя сообщил еще об одном проекте.

- Мы поняли, что надо сделать еще один достаточно большой проект - это мост, который свяжет улицу Фрунзе, улицу Паши Савельевой с Петербургским шоссе. Кроме того, это возможность перехода из микрорайона «Юность» на территорию Комсомольской рощи, - заявил губернатор.

Речь - про возведение путепровода в створе улицы Фрунзе до Санкт-Петербургского шоссе через железную дорогу.

Но что за мост там собираются построить, Игорь Руденя не уточнил.

Вид сверху на место подготовительных работ перед строительством Западного моста. Фото: ПТО

«КП»-Тверь» узнала некоторые важные подробности, хотя в силу объективных причин деталей пока мало.

Мы направили запрос о запланированном путепроводе в профильное ведомство - Территориальную дирекцию Дорожного фонда региона.

Вот официальный ответ:

«Планируется, что в створе улицы Фрунзе будет построен автодорожный путепровод с тротуарами для движения пешеходов.

В настоящее время готовится необходимая документация для согласования в органах исполнительной власти и проведения конкретных процедур. Основные параметры будущего путепровода будут определены в процессе проектирования.

Стоимость реализации объекта определится после прохождения проектом государственной экспертизы».

Поэтому, изучая местность, можно предположить, что от улицы Паши Савельевой в створе улицы Фрунзе и далее, вдоль высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), к Октябрьской железной дороге будет проложена дорога. Через железную дорогу будет построен мост. Далее возможны два пути выхода на Петербургское шоссе. Либо в створе ЛЭП продолжить дорогу до пересечения Петербургского шоссе с поворотом к перинатальному центру, либо через Красную поляну в Комсомольской роще - к выходу на шоссе в районе базы «Динамо».

Под цифрой 1 - дорога к базе Динамо, под цифрой 2 - к повороту на Перинатальный медцентр. Фото: Яндекс/карты.

В общем, подождем окончания проектирования. В любом случае очевидно, что этот мост значительно разгрузит Петербургское шоссе от Горбатки до площади Конституции, особенно от грузового транспорта. Ведь не секрет, что в «Юности», за улицей Фрунзе, располагаются крупные промышленные объекты, куда регулярно направляются грузоперевозчики.

СПРАВКА КП

Проект строительства Западного моста через Волгу в Твери запланировано реализовать до декабря 2025 года. Причем непосредственно сам мост предполагается сдать раньше - в 2024-м.

Подрядчиком является зарегистрированная в Кесовой Горе организация «Дорожная строительная компания». Она была задействована, к примеру, при строительстве Крымского моста и олимпийских объектов в Сочи. Недавно возведенный пешеходный мост через Тьмаку в Твери (за стадионом «Химик») - тоже ее детище.

Западный мост будет шестиполосным, длиной в 349,57 метра, шириной в 38,05 метра (подробнее о его параметрах - здесь). Под мостом предусматривается судоходный габарит высотой 13,5 метра и шириной 120 метров. Соответственно, в период навигации возможно движение судов.

Проект также включает в себя реконструкцию Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжье и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе.