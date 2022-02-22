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Общество22 февраля 2022 12:05

Новый путепровод в Твери из «Юности» через железную дорогу будет автомобильно-пешеходным

Его запланировали построить вместе с Западным мостом
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Это "визуалка" Западного моста, проекта путепровода в створе от улицы Фрунзе до Санкт-Петербургского шоссе пока нет. Фото: предоставлено ПТО

Это "визуалка" Западного моста, проекта путепровода в створе от улицы Фрунзе до Санкт-Петербургского шоссе пока нет. Фото: предоставлено ПТО

С января в столице региона, на левом берегу Волги, рядом с железнодорожным мостом рычит техника - там началось строительство Западного моста. Проект одним этим сооружением не ограничивается. Многие уже знают, что он предусматривает реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади и строительство современной развязки вместо Горбатого моста. А 17 февраля губернатор Игорь Руденя сообщил еще об одном проекте.

- Мы поняли, что надо сделать еще один достаточно большой проект - это мост, который свяжет улицу Фрунзе, улицу Паши Савельевой с Петербургским шоссе. Кроме того, это возможность перехода из микрорайона «Юность» на территорию Комсомольской рощи, - заявил губернатор.

Речь - про возведение путепровода в створе улицы Фрунзе до Санкт-Петербургского шоссе через железную дорогу.

Но что за мост там собираются построить, Игорь Руденя не уточнил.

Вид сверху на место подготовительных работ перед строительством Западного моста.

Вид сверху на место подготовительных работ перед строительством Западного моста.

Фото: ПТО

«КП»-Тверь» узнала некоторые важные подробности, хотя в силу объективных причин деталей пока мало.

Мы направили запрос о запланированном путепроводе в профильное ведомство - Территориальную дирекцию Дорожного фонда региона.

Вот официальный ответ:

«Планируется, что в створе улицы Фрунзе будет построен автодорожный путепровод с тротуарами для движения пешеходов.

В настоящее время готовится необходимая документация для согласования в органах исполнительной власти и проведения конкретных процедур. Основные параметры будущего путепровода будут определены в процессе проектирования.

Стоимость реализации объекта определится после прохождения проектом государственной экспертизы».

Поэтому, изучая местность, можно предположить, что от улицы Паши Савельевой в створе улицы Фрунзе и далее, вдоль высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), к Октябрьской железной дороге будет проложена дорога. Через железную дорогу будет построен мост. Далее возможны два пути выхода на Петербургское шоссе. Либо в створе ЛЭП продолжить дорогу до пересечения Петербургского шоссе с поворотом к перинатальному центру, либо через Красную поляну в Комсомольской роще - к выходу на шоссе в районе базы «Динамо».

Под цифрой 1 - дорога к базе Динамо, под цифрой 2 - к повороту на Перинатальный медцентр. Фото: Яндекс/карты.

Под цифрой 1 - дорога к базе Динамо, под цифрой 2 - к повороту на Перинатальный медцентр. Фото: Яндекс/карты.

В общем, подождем окончания проектирования. В любом случае очевидно, что этот мост значительно разгрузит Петербургское шоссе от Горбатки до площади Конституции, особенно от грузового транспорта. Ведь не секрет, что в «Юности», за улицей Фрунзе, располагаются крупные промышленные объекты, куда регулярно направляются грузоперевозчики.

СПРАВКА КП

Проект строительства Западного моста через Волгу в Твери запланировано реализовать до декабря 2025 года. Причем непосредственно сам мост предполагается сдать раньше - в 2024-м.

Подрядчиком является зарегистрированная в Кесовой Горе организация «Дорожная строительная компания». Она была задействована, к примеру, при строительстве Крымского моста и олимпийских объектов в Сочи. Недавно возведенный пешеходный мост через Тьмаку в Твери (за стадионом «Химик») - тоже ее детище.

Западный мост будет шестиполосным, длиной в 349,57 метра, шириной в 38,05 метра (подробнее о его параметрах - здесь). Под мостом предусматривается судоходный габарит высотой 13,5 метра и шириной 120 метров. Соответственно, в период навигации возможно движение судов.

Проект также включает в себя реконструкцию Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжье и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

КАРТИНА ДНЯИгорь РУДЕНЯ