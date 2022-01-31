Под Западным мостом в Твери будут ходить теплоходы

Западный мост построят рядом с железнодорожным. Фото: Александр ЖМУЛИН

Главная новость января - в Твери, в районе станции Дорошиха, что в Заволжье, около железнодорожного моста, начались земляные работы по строительству Западного моста через Волгу.

Этот самый масштабный за несколько десятилетий в столице региона проект по плану должен быть реализован к декабрю 2025 года. Причем непосредственно сам мост предполагается сдать раньше - в 2024-м.

"Визуалка" моста. Графика: предоставлено ПТО

Подрядчиком является выигравшая конкурс организация «Дорожная строительная компания». Эта фирма зарегистрирована в Кесовой Горе. Имеет 30-летнюю историю и была задействована, к примеру, при строительстве Крымского моста и олимпийских объектов в Сочи. Недавно построила в Твери пешеходный мост через Тьмаку (за стадионом «Химик»).

В целом на реализацию масштабного планов выделено 13,4 млрд рублей из федерального бюджета.

Проект помимо автомобильного шестиполосного моста включает в себя реконструкцию Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжье и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе. Предусмотрено строительство развязок и удобных выездов на трассы М-10 и М-11.

«КП»-Тверь» решила узнать подробности о параметрах моста и некоторых других деталях проекта. Ответы предоставило государственное казенное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда» Тверской области.

1. Каковы основные характеристики Западного моста?

Длина - 349,57 метра, ширина - 38,05 метра (предполагается шесть полос), высота промежуточных опор от верха ростверка (верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения) - 17,66 метра.

2. Какова протяженность новых дорог, которые планируется построить к мосту?

Протяженность дорог составит 2,99 км (запланировано, что они будут четырехполосные).

3. Под мостом смогут ходить теплоходы?

Под мостом предусматривается судоходный габарит высотой 13,5 метра и шириной 120 метров. Соответственно, в период навигации возможно движение судов.

4. Где планируется разместить развязки?

В процессе реализации объекта планируется устройство двух транспортных развязок: на Петербургском шоссе с реконструкцией автодорожного путепровода (Горбатка) и на Комсомольской площади с реконструкцией железнодорожного путепровода через проспект Калинина.

5. Кто автор проекта моста? Подобные мостовые сооружения уже есть где-то в России?

Проект разработал «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург». Мост через Волгу трехпролетный, с балочными, цельнометаллическими неразрезными пролетными строениями, с постоянной высотой стенки, с монолитными опорами на основании в виде буронабивных свай. Подобные мостовые сооружения достаточно широко распространены на территории Российской Федерации.

От себя предположим, что, коль имя автора не названо, это коллективный труд.

Ну и по мере поступления будем выяснять ответы на другие вопросы. Такие, например, как: будет ли ходить по Западному мосту общественный транспорт? Ведь то, что есть сейчас, вряд ли отвечает потребностям.