«Так никто не споёт в этом мире про веселую жизнь и колючий централ»: очень личное письмо Михаилу Кругу оставили у его памятника в Твери

У памятника Круга в Твери теперь оставляют не только цветы, но и письма. Фото: Арина ВАСИНА

Скажем честно, Михаил Круг для Твери - наше все! Это на сегодняшний день самый известный тверской символ и бренд.

Каждый тверичанин, приехав в любой другой российский город (да что там, в заграничный тоже) и сказав, что он из Твери, в ответ услышит: «А! Михаил Круг...» И немало людей в Тверь-то приезжают только потому, что это родина известного певца блатной романтики.

На могилу Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище поклонники приезжают даже ночью, иногда и автобусами. Песни поют, записи включают. Но могила за городом, а вот памятник Кругу - в центре, на Радищева. Установленный в 2007 году, он тоже сам по себе уже и символ, и туристический бренд. Возле памятника всегда свежие цветы, здесь спешат сфотографироваться приезжие.

Любая попытка как-то задеть памятник вызывает бурное негодование тверичан. Вот, к примеру, были случаи, когда и краской обливали, и экзальтированные барышни на него забирались, и перенести его некоторые хотели... На все это горожане отвечают: «Не дадим трогать наше все!»

Для полного набора поклоннического обожания не хватало лишь писем или эпистолярных признаний в любви к творчеству шансонье. Ну не было замечено личных посланий Кругу у памятника... И тут, буквально днях, представляете, размочили счёт, как говорится.

Накануне Дня влюблённых спешащие утром на работу горожане заметили в руках у бронзового шансонье альбомный листок. Он не был сложен или спрятан, наоборот, воткнут надписью наружу, будто автор хотел, чтоб и другие прочитали его письмо Кругу.

И неравнодушные горожане прочитали, сфотографировали и даже прислали в редакцию тверской «Комсомолки».

А там текст, написанный гелевой ручкой, очень личный: признание в любви к творчеству шансонье - немного философии, немного злости на мир окружающий. Поклонник, судя по подписи к письму, приехал из далёкой Тюмени (а расстояние от Твери до Тюмени 2187 км, на минуточку).

Кто автор? В редакции мнения разделились: бывший заключённый, командированный, совсем молодой - ошибочки и странные обороты. В общем, простор для фантазии.

Пожалуй, процитируем:

«Уважаемый Михаил Владимирович!

Нам очень тяжело осознавать тот факт, что вы покинули этот мир!

К сожалению, он наполнен подлостью, алчностью, завистью и ложью. Но! Вы внесли своим творчеством огромный, я бы сказал неоценимый и по сей день вклад, чтоб улыбки на лицах людей были шире, эмоции были ярче, а осознавание действительности - более точным. Ваши песни наполнены очень глубоким смыслом, позволяющим погрузиться в мир страстей, в мир людей, в мир интриг, забав и, конечно же, чувств.

В определенных песнях понимаешь, насколько человеку тяжело и больно, в первую очередь психологически, переносить тот груз «хлопот», который ему выписала судьба.

От всего Тюменского края выражаю соболезнования! Так никто и никогда не споёт в этом мире про веселую жизнь и колючий централ.

С поклоном до земли и бесконечным уважением!»

Вот такое письмо. Лиричное, от души, от себя. Зовут автора Денис. Подпись размашистая, был в Твери 12.02.2022.

В общем, зацепили Дениса за живое песни Михаила Круга и не отпускают. Может, были у автора письма проблемы с законом, поэтому и близка блатная тематика. Но это лишь догадки и простор для творчества.

Хотя нелишним будет заметить, что Михаил Круг никогда не имел проблем с законом, не сидел. Ну а пел такие песни, наверное, потому, что время такое было. Кстати, Круг начинал как бард и даже в 1987 году победил на Всесоюзном фестивале бардовской песни, проходившем в Твери). Но популярность бардовских песен была на закате, а за блатной шансон люди готовы были платить деньги. У Круга много любовной лирики, он мечтал с ней выступать. С некоторыми из его лирических песен впоследствии выступала его вдова Ирина Круг.

В день, когда хоронили певца, должна была состояться премьера его клипа на песню «Гимн ГИБДД». Но тогда он уже спел «Владимирский централ»...

КСТАТИ

Памятник Кругу в центре Твери - вовсе не памятник, а парковая скульптура.

Из истории создания: сразу после убийства певца в 2002 году (он был смертельно ранен в своем доме) родные и близкие создали фонд, чтобы установить скульптуру. Первый камень заложили в 2003 году. А сам памятник появился на бульваре Радищева в областном центре в День города в 2007 году. Проект разработал продюсер Вадим Цыганов, скульптор - Андрей Смирнов.

Письмо и букет оставил поклонник творчества Круга в памятника шансонье в Твери. Фото: Арина ВАСИНА