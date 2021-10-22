В центре Твери неизвестные испортили скульптуру старинной фотокамеры

Скульптура раритетной камеры лишилась накидки, а до этого с аппаратом снялся Бэтмен в кожаном плаще. Фото: VK/Роман Какоткин/коллаж

«Удивительно, за полгода только один раз на объектив плюнули, а больше ничего не происходило, прилично себя народ вёл. Но вот всё-таки сорвали». Так создатель и руководитель музея фотографии «Искра» Роман Какоткин прокомментировал «КП»-Тверь» случай «членовредительства» установленной в центре города скульптуры старинной фотокамеры. К сожалению, в столице Верхневолжья есть такая тенденция - периодически памятники страдают от рук то ли вандалов, то ли просто идиотов.

Роман Какоткин написал на своей странице в соцсети буквально этой ночью, что со скульптуры фотоаппарата на Трехсвятской (сам музей полгода как находится во дворе рядом, на Новоторжской,12А) украли брезентово-тканевую накидку.

- Я проверил карабины, они завинчены. Железные люверсы остались. Видимо, просто резко дернули и вырвали. Хотя сделать это довольно затруднительно.

В полицию Роман обращаться не будет.

- Отошьем да через неделю-другую сделаем. Главное - камера цела. Просто это же интерактивная скульптура. Настоящий действующий макет фотоаппарата, который демонстрирует оптический принцип и позволяет делать автопортреты на фоне Трехсвятской. А темная накидка защищала от света изображение на матовом стекле камеры в солнечные дни.

Кому так понадобилась эта накидка? Зачем надо было ее отрывать? Может быть, путнику, попавшему под дождь? Вряд ли мы теперь об этом узнаем, так как в Твери вандалов-хулиганов обычно не ловят, а значит, и не наказывают.

Давайте вспомним самые страдающие от рук хулиганов знаковые объекты города.

Сразу на ум, конечно, приходит многострадальный рыбак на набережной у горсада. Его регулярно лишают удочки - в итоге скульптура смотрится несколько нелепо.

Рыбак без удочки - нелепое грустное зрелище. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Впервые у бронзового рыбака на берегу Волги в Твери отломали удочку в ночь на 12 мая 2016 года. И суток не прошло, как скульптуру установили…

Городские власти решили удочку не приваривать, и несколько лет в руках скульптуры красовались обычные удилища. Их также ломали и воровали с завидной регулярностью. Власти даже изготовили в 2018 году антивандальную удочку. Однако и она продержалась не долго.

Так история и повторяется. Сейчас рыбак то с удочкой стоит, то без. Обещанную камеру видеонаблюдения, которая позволяла бы идентифицировать вандалов, возле рыбака так и не установили.

В ноябре 2007 года (давно, но многие помнят) некие вандалы оторвали у памятника Михаилу Кругу на бульваре Радищева гитару. Тоже изрядно постарались - бронзовый инструмент весит около 50 килограммов.

Сестра певца Ольга Медведева тогда выдвинула версию «КП»-Тверь», что это дело рук уличной шпаны, которая просто поглумилась над памятником. Если бы хотели сдать в цветмет, гитару бы унесли. А может и хотели, но тяжела ноша оказалась.

Памятник Михаилу Кругу из-за вандалов в свое время остался без гитары. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В итоге гитару подлатали (она пострадала при падении) и вернули памятнику любимого многими в России шансонье прежний вид.

В январе 2008 года этот памятник вновь подвергся нападению вандалов: на этот раз дело ограничилось тем, что скульптуру облили краской.

Напомним, памятник Михаилу Кругу установили в Твери в конце июня 2007 года - к пятилетней годовщине со дня трагической гибели певца.

Страдал от вандалов в Твери и знаменитый изящный памятник Пушкину на набережной Волги, у сада Императорского дворца.

В марте 2016-го кто-то при помощи маркера изрисовал надписями постамент.

В прошлом году сама скульптура не пострадала, но честь великого поэта была задета. На обратной стороне за памятником на стенке кто-то крупно написал английское слово «wanton». Перевести его можно по-разному - бессмысленный, распутный. С последним трудно поспорить. Но с первым - увольте, это уже явная ложь.

Напомним, что этот памятник Александру Пушкину в Твери установили в мае 1974 года в честь празднования 175-й годовщины со дня рождения великого поэта.

Непрофессионально нарисованный фаллический символ, нанесенный аэрозольной краской белого цвета, появился в октябре 2019 года на фигуре матери из скульптурной группы на Тверской площади, возле цирка.

«Горзеленстрой» быстро устранил непотребство, но осадочек остался.

Скульптура «Эволюция», очень напоминающая по форме мужской детородный орган, была создана в начале 90-х годов XX века в рамках международного пленэра скульпторов. Она стояла на набережной Степана Разина. В октябре 2018 года скульптура пропала.

Вот такая скульптура раньше украшала (кого-то смущала, кого-то радовала) набережную Степана Разина. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Администрация Твери позже сообщила, что ее увезли на чистку от краски вандалов. Но вскоре изваяние нашли разбитым на окраине Твери...

Добавим, что в разные годы в Твери похищали памятник Ленину, расположенный напротив химбазы на Санкт-Петербургском шоссе, у бюста Карла Маркса близ городского сада ломали нос, с памятника Крылову на улице Бебеля воровали ягненка, со стелы Михаилу Тверскому в горсаду изымали скульптурные элементы, обливали краской памятник жертвам Чернобыля в сквере на Смоленском переулке, несколько раз оскверняли памятник Калинину, расположенный тогда у старого здания медакадемии.

И заметьте, так никого и не поймали.