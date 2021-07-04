Сын Михаила Круга сфотографировался на лавочке памятника отцу в Твери

Александр выложил фото, где он рядом с памятником отцу - Михаилу Кругу. Фото: Инстаграм/alexanderkkrug

Сын Михаила Круга Александр, во время прогулки по Твери сфотографировался на лавочке памятника отцу, что установлен на бульваре Радищева в областном центре.

Фото он выложил в социальной сети и написал:

«Сижу рядом с отцом! Невероятное место не только для слушающих и считающих его кумиром, но и для меня! Цените близких!».

Александр Круг выступает с концертами вместе со своей матерью, вдовой известного шансонье, Ириной.

В конце прошлого года, как только Александру исполнилось 18 лет, он, вместе с матерью, узаконил сценический псевдоним отца. И теперь Александр не Воробьёв, а Круг.

Напомним, у Михаила Круга есть ещё старший сын. Он носит фамилию Воробьёв и служит в полиции.

Михаил Круг был смертельно ранен в своём доме в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года.

Следствие продолжалось почти 18 лет. Но сейчас преступники установлены и дело закрыто.