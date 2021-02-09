Некий высокопоставленный ветеран МВД обратился к Президенту России с просьбой снести памятник Михаилу Кругу, стоящий на бульваре Радищева в Твери. Просителя раздражает и оскорбляет до глубины души этот культурный объект. Он считает, что не за это он и его коллеги из полиции в 90-е кровь проливали.Непонятно, правда, чем ему Круг не угодил – законов не нарушал, да и других к этому не призывал. А через свои песни известности Твери, бесспорно, прибавил.Памятник Михаилу Кругу пользуется у тверичан и гостей Твери безусловной популярностью, в том числе как то место, где обязательно нужно сфотографироваться. И живые цветы приносят. Как говорится, «не зарастет народная тропа».Сестра Михаила Круга Ольга Медведева проводит для гостей Верхневолжья экскурсии. Часто люди, обращаясь к ней, признаются с удивлением: «Круг про меня поет! Как он узнал, что я чувствую, что моя мама чувствует?». Сам певец никогда не считал себя исполнителем шансона. Михаил Владимирович утверждал, что его творчество ближе к традициям городского романса. Он пел о судьбе человека.– Я думаю, что у нас найдутся и сторонники, и защитники. Мы готовы написать ответное письмо президенту. Вадим Цыганов (автор проекта памятнику, продюсер последнего альбома Круга - Ред.) сказал, что примет все меры, – прокомментировала в тверском эфире Радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) Ольга Медведева. – А письмо больше похоже на каприз маленького мальчика.Кстати, эфир, посвященный Кругу и сносу памятника, вызвал шквал звонков от слушателей. К творчеству «короля шансона» все относились по-разному, все считали, что проситель, написавший президенту, имеет право на свое мнение, но… Сошлись в одном: такие просьбы просто неуместны.Кандидат филологических наук, доцент кафедры философии и теории культуры ТвГУ Ефим Беренштейн, хоть и невысокого мнения о творчестве Михаила Круга в целом, но именно он вместе с сестрой шансонье Ольгой Медведевой в 2010 году выпустил сборник произведений Круга «Стихи и песни: Чтобы навсегда меня запомнили». Книга с примечаниями, глоссарием и полной дискографией. Ефим Павлович также был лично знаком с Михаилом Кругом.– Хватит сносить памятники! Мы уже достаточно насносили! - эмоционально высказался Ефим Беренштейн в эфире. – Это уже наша история. Можно этого стыдиться, можно относиться равнодушно. Но сносить – глупо.Ефим Беренштейн считает, что песни Михаила Круга, при всей их особенности, – это часть нашей культуры.Кстати, памятник Кругу уже не раз хотели снести и убрать из центра города, на него покушались, в том числе, и вандалы. В ноябре 2007 года у него отрезали гитару, в январе 2008-го облили краской.В 2012 году скульптуру планировала демонтировать администрация Твери, из-за того, что рядом с ней якобы собираются шумные компании, а также из-за «пропаганды» блатной романтики. Памятник отстояли.Напомним, сразу после убийства певца в 2002 году (он был смертельно ранен в своем доме) родные и близкие создали фонд, чтобы установить скульптуру поэту-песеннику. Первый камень заложили в 2003 году. А сам памятник появился на бульваре Радищева в областном центре в День города в 2007 году. Проект разработал продюсер Вадим Цыганов, скульптор – Андрей Смирнов.И, кстати, памятник Кругу – вовсе не памятник, а парковая скульптура.