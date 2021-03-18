В Твери женщина залезла на памятник Кругу и била свой автомобиль в знак протеста против аварийности

Женщина устроила шоу на бульваре Радищева в Твери Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Наталья Трофимова (скрин видео)

Странную картину наблюдали днем, 18 марта, водители на бульваре Радищева в центре Твери. Хорошо одетая женщина с бутылкой в руке попыталась забраться на плечи памятника Михаилу Кругу, но смогла встать на него только одной ногой, выплеснула из бутылки какую-то жидкость, спрыгнула вниз и, пританцовывая и покрикивая, начала избивать ногами свою машину.

Красный "Ниссан" был припаркован прямо посередине пешеходного бульвара. Произведя под громкую музыку свой короткий перфоманс, женщина села в машину и проехав по пешеходному бульвару часть пути, скрылась на Тверском проспекте.

Происходящее сняли на видео очевидцы и выложили в группу "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети. По словам нарушительницы, таким образом она провела протестную акцию против аварийности на дорогах.

В комментариях под постом подписчики возмущены подобным поведением и переживают, что такие неадекватные водители могут встретиться на дороге. А некоторые с сарказмом отмечают артистичность гражданки.

В настоящее время известно, что нарушительницу задержали на улице Андрея Дементьева сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.