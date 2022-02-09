Победивший рак спортсмен из Твери в 33 года решил пробежать 700 километров по воде

Артем пробежался по Золотому кольцу и теперь выдвигается на Байкал. Фото: VK/Артем Алискеров

4 февраля нашему хорошему знакомому Артёму Алискерову исполнилось 33 года. В августе прошлого года он победил лейкоз (рак крови), с которым боролся почти три года. Всё это время и до сего дня он в соцсетях мотивирует других больных не отступать перед онкологией.

Уже в конце августа Артём отправился на Кавказ покорять Эльбрус и покорил-таки самую высокую вершину Европы. Казалось бы, после этого можно дать себе передышку, но это не про Алискерова. Тогда же он замыслил новый проект на преодоление - ультрамарафон по озеру Байкал.

Во время подъема на Эльбрус. Фото: VK/Артем Алискеров/коллаж

Причем замыслил не просто так, а, как сам рассказал нам, ради пропаганды донорства костного мозга в России.

У нас в стране с этим очень плохо - развито такое донорство откровенно слабо. А между тем доноры костного мозга необходимы людям, страдающим заболеваниями крови. Заказывать биоматериал (стволовые клетки) и делать пересадку за рубежом - очень дорогое удовольствие…

Перед Байкалом Артём «малость» потренировался: всего-то совершил, как сам выразился, тренировочный забег по Золотому кольцу России. Пробежал в итоге 303 км в 33-м регионе (Владимирская область) накануне 33-го дня рождения. И вот теперь он собирается на Байкал. Как Несколько иронично Артём написал на своей странице в соцсети:

- Мне 33. В этом году побегу по воде.

До отправки туда, как он нам сообщил, осталось всего пара дней - вылетает 11 февраля.

Накануне мы связались с Артёмом, чтобы узнать некоторые подробности.

- Основная подготовка прошла по Золотому кольцу, набегал объёмы, посмотрел, как восстанавливаюсь, отрегулировал режим питания и т. д., - рассказал он.

Артём пояснил, что для начала несколько дней будет акклиматизироваться в Иркутской области - сразу по озеру не побежит.

Он рассказал. что стартовать будет в Култуке, а финишировать в Нижнеангарске.

Маршрут предстоящего ультрамарафона по Байкалу. Фото: yandex.ru/maps

- По самому озеру планирую бежать без выходных дней, - уточнил марафонец. - Сколько в день получится пробегать, не буду говорить, на месте разберусь. По Золотому кольцу, к примеру, в день было комфортно пробегать около 50 км. Но Байкал - это другое. Всего мне предстоит пробежать по озеру около 700 км. При этом, по условиям проекта, я не буду сходить со льда на берег, ночевать буду в палатке.

С собой Артём берёт немалое количество снаряжения и вещей. Как рассказывал, груз большой, но на себе он его, конечно, тащить по Байкалу не будет:

- За мной поедет машина. Фиксировать преодолённые километры будет GPS-трекер.

По оптимальному режиму питания для таких мощнейших забегов Артём сказал следующее:

- Главное - питаться вовремя, не пропускать. Первый приём пищи - после 20 км, и потом каждые семь километров.

Артём обещал связаться с нами из Иркутска примерно 14 февраля.

И кстати, он уже наметил себе ещё один интересный проект - в Африке. Хочет взобраться уже в этом году на гору Килиманджаро.

Но пока его ждёт Байкал.

Между прочим, в прошлом году немалое расстояние по самому глубокому озеру в мире на велосипеде преодолел ещё один наш земляк - отчаянный грузин из Твери Иракли Удзилаури.