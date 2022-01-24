Победивший рак Артём Алискеров из Твери пробежал ультрамарафон по "Золотому кольцу"

За две недели Артем Алискеров пробежал 303 километра Фото: vk.com/alliskerov

Победивший рак Артём Алискеров из Твери готовится к забегу через Байкал. Перед этим событием он провел тренировочный марафон и пробежал по "Золотому кольцу".

- Золотое кольцо, Владимир, 303 км в 33 регионе в почти 33 года. Всех люблю и обнимаю! На пути к мечте, скоро отправляюсь на Байкал. С Богом, - написал наш земляк на своей странице в соцсети 23 января.

В ультрамарафон по "Золотому кольцу" Артем Алискеров отправился 10 января. Основная цель - поддержать и продвигать движение донорства костного мозга в России и показать на личном примере что нет ничего невозможного.

Маршрут проходил через Сергиев Посад, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль, финальной точкой стал Владимир.

На Байкал бегун уезжает в начале февраля. Там его ждет несколько недель акклиматизации и тренировок, а потом - заветный старт на 600 километров.