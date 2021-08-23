«5 000 метров вверх, а вниз - ни ногой!»: тверской марафонец, победивший рак, покоряет Эльбрус

Артём Алискеров на фоне горных вершин Эльбруса и восхождение группы. Фото: VK/aliskerov

Что делает человек, который победил рак? Наверное, бешено радуется, потом очень-очень бережёт здоровье... пореже старается давать нагрузки на организм, поменьше вирусов цеплять.

Но это все не про 32-летнего Артема Алискерова. Всего пару недель назад в соцсети он написал о победе над онкологией, и вот он уже покоряет Эльбрус.

Два года и восемь месяцев боролся с раком крови тверичанин Артем Алискеров.

«КП»-Тверь» много раз писала об Артеме и его начинаниях, следила за его историей.

Страшный диагноз Алискерову поставили в январе 2019 года. Он сообщил об этом 17 января.

В посте Артем тогда написал:

«Нет, я не улетаю в другую страну, это, скорее всего, будет путешествие в Нарнию, но мне больше подходит фильм «Веном»! Сейчас расскажу в чем суть, причём здесь Нарния и причём здесь Веном (разумное инопланетное существо липкой, практически жидкой формы, отрицательный персонаж комиксов-Ред.). А то подумаете ещё, что я сошёл с ума. Дело в том, что на днях мне поставили диагноз: острый лейкоз, он же в, простонародье - рак крови. Поэтому моя будущая палата превращается в Нарнию, а существо, которое осмелилось залезть в мой организм, Веном!»

И вот, 11 августа 2021 года, Артём опубликовал другой пост. В нем есть такие слова:

«Прощай, Веном, скучать не буду, но и никогда тебя не забуду».

За время борьбы с онкологией Артём смог стать настоящим вдохновителем для многих людей, попавших в похожую ситуацию, под его жизнеутверждающими постами в соцсети тысячи лайков и комментариев. Помимо этого, даже на стадии лечения, молодой человек активно занимался спортом.

Летом 2020 Артём уже умудрился пробежать полумарафон в рамках состязания «Забег.РФ».

А в конце того же года запустил вместе со своим другом Дмитрием Рюжановым Youtube-канал с характерным мощным названием «Движение вверх». Там - истории людей, сумевших преодолеть тяжёлые испытания, образно говоря, заново родиться …

Собственно, это можно сказать и об Артёме.

Мы уже писали о том, что у него громадьё планов. В том числе, мечтал он в числе прочего и о покорении Эльбруса.

Откладывать исполнение мечты Алискеров не стал и отправился на Эльбрус (самую высокую горную вершину России - 5642 м). 17 августа 2021 началось восхождение, о котором он обещает дать подробный отчёт. В планах: подняться на высоту 5100 м. Но пока лишь постит красивые фото гор и видео трудных переходов.

«День 2. Чегет 3463 м над уровнем моря!» - подпись под портретом на фоне гор.

«Пять тысяч, я вниз не ногой...» - кричит он в камеру сквозь снежный буран на склоне горы и обессиленный падает на снег. Это другой его видео-пост.

«Цель не будет работать, пока вы ее не разобьете на шаги!» Портрет на фоне пирамиды из камней и горных вершин и подпись с философским оттенком - его вчерашнее фото в сети.

Уф! Значит выбрался из того снежного бурана, что на видео в предыдущем росте! Смог!

Удачи тебе, Артём! Будем следить за твоими победами, которые мотивируют на борьбу со страшной болезнью тысячи людей.

Привал. Фото на фоне горных вершин. Фото:VK/ aliskersov

Восхождение на Эльбрус - это очень непросто. Фото: кадр с видео/VK/aliskerov

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.