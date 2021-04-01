Чуть не слился, но доехал: Отчаянный грузин из Твери преодолел Байкал с севера на юг на трековом велосипеде

Иракли уже опытный путешественник, но такого специфического и крутого велопохода у него еще не было. Фото: Иракли Удзилаури

«Я это сделал! Я первый на этой планете проехал соло зимний Байкал от Северобайкальска до Слюдянки на трековом велосипеде. 900 км за 10 дней». Такой эмоциональный пост на своей странице в Инстаграме оставил 30 марта путешественник из Твери Иракли Удзилаури, которого друзья любя называют «сумасшедший грузин». Согласишься, зная, что он отправился в марте в велопоход с севера на юг Байкала. Такой маршрут - действительно безумство. Но чертовски восхитительное безумство.

Усложняло задачу Иракли то, что преодолеть Байкал он решил на велосипеде с фиксированной передачей. Мы писали, в чем фишка таких велоагрегатов, в статье о старте пути тверичанина по великому озеру. Однако вкратце напомним: у фикса нет свободного хода вращения педалей, то есть, когда вращается заднее колесо, вращаются и педали, также на фиксах чаще всего ездят без тормозов.

Иракли - на старте. Фото: Иракли Удзилаури

Двигался Иракли из Северобайкальска в Слюдянку. Иракли в одном из эфиров рассказал, что не удаляется от берега.

Самым же сложным для него стало то, что в велопутешествие он отправился один. Это и оказалось для нашего путешественника тяжелым испытанием в велопоходе. От одиночества и моральной усталости он чуть «не слился» - думал отказаться от своего плана и даже уехал к людям в поселок Гремячинск в районе Ольхона.

На тот момент за спиной Иракли осталось не меньше 300 км, но он подумал, что с него хватит. Решил переночевать в Гремячинске и выбираться в Иркутск, так и не доехав до Слюдянки. В поселке его радушно приняли, накормили, уложили спать в теплую постель. Однако он все же передумал: утром вернулся на свой маршрут и продолжил нелегкий путь.

По словам Иракли, еще одной трудностью стало то, что большая часть Байкала на его пути была засыпана снегом и львиную долю маршрута ему приходилось не крутить педали, а тупо идти вместе с велосипедом. Ехать было невозможно. Спасали наезженные рыбацкие тропы у берега. По ним он периодически и двигался.

Иракли отправился в рискованное велопутешествие на велосипеде с покрышками шириной в 35 мм, с четырьмя рядами шипов на переднем колесе и двумя на заднем. Он рассказал у себя в Инстаграме, что практически в самом начале пути в северной части Байкала ночевал при температуре минус 20 градусов, ближе к югу резко стало гораздо теплеть, до минус 2 ночью. А еще в первый же день у него отломалась педаль. Но такой пустяк, конечно, не мог остановить сумасшедшего грузина.

В начале велопутешествия по Байкалу на севере температура к ночи опускалась до - 20. Фото: Иракли Удзилаури

Иракли поделился в Инстаграме и впечатлениями от окружающей природы и природных явлений.

- Самые первые впечатления были при подъезде к Северобайкальску: там увидел небольшие горы. Это был детский восторг... Не ожидал, что здесь могут быть такие горы, - рассказал путешественник.

Под впечатлением от увиденного он теперь собирается и летом приехать в Северобайкальск и походить по этим горам. Описал он и потрясающую картину, которой стал свидетелем:

- В один момент оглянулся направо на север и увидел, как там небо сливается с землей и все такого ну очень темного цвета. Я прямо чувствую, там такая мощь, на этом севере!

А еще Иракли в записанном в поселке Гремячинск эфире, когда все-таки решил не «сливаться», приоткрыл подписчикам свою мечту: он грезит об Антарктиде. Подробностей не раскрыл, но отметил, что поедет туда точно не один.

- Я больше не хочу путешествовать один, я наелся этим, - заявил Иракли.

Еще он остался очень благодарен дедушке Байкалу и встретившимся там ему по дороге радушным добрым людям.