Победивший рак спортсмен из Твери намерен преодолеть Байкал для пропаганды донорства костного мозга

Артём недавно смог взойти на Эльбрус, теперь у него - новая цель. Фото: VK/Артём Алискеров/коллаж

В августе мы писали, что наш давний знакомый бегун-марафонец, борец с онкозаболеванием Артём Алискеров победил свою страшную болезнь. После этого он успел покорить самую высокую точку Европы - Эльбрус, а теперь замыслил новое испытание для себя. Артём, который уже давно мотивирует других не сдаваться перед страшными болезнями, планирует преодолеть Байкал. Причем не просто так, а с целью пропаганды донорства костного мозга (кроветворных стволовых клеток).

Дело в том, что в России очень медленно развивается такое важное направление, как донорство костного мозга. Оно необходимо для спасения людей, страдающих и умирающих от рака крови - лейкоза.

По словам Артёма Алискерова, главная проблема заключается в том, что нет никакой информации, население совершенно не осведомлено в этом вопросе:

- Большинство людей, когда их спрашиваешь о донорстве костного мозга, отвечают: «Это, наверное, взять что-то из спины или достать из костей». Поэтому наши регистры доноров всё никак не могут дойти до отметки в 200 тысяч человек при том, что, допустим, в Германии их 9 миллионов. Представляете, какой разрыв? А для того, чтобы пополнить регистр, нужно всего лишь сдать 5 мл крови. И тогда потом вы потенциально станете для кого-то спасителем. Сама процедура забора костного мозга сложнее, но в ней нет ничего страшного, болезненного и опасного для человека. Абсолютно никаких последствий для здоровья. При этом, повторюсь, спасаешь жизнь другого человека.

Подробнее об этой теме можно почитать в материале наших коллег здесь.

Чтобы привлечь внимание к проблеме дефицита доноров костного мозга в России, Артём и затевает преодоление Байкала. Называться проект будет «Байкал на грани возможного. Стань донором костного мозга».

- Дистанция будет примерно 700 км, я попытаюсь установить три мировых рекорда, - уточнил Артём. - Первый - в ультрамарафоне, я планирую пробегать в день не меньше 50 километров. Второй рекорд - само преодоление этого расстояния по льду бегом. Третий рекорд - по количеству дней ультрамарафона подряд. Стартую 1 марта, но уже в феврале улечу на Байкал, чтобы пройти акклиматизацию. Я сейчас активно готовлюсь, тренируюсь.

Артем также рассказал, что запланировал 30 октября провести в Твери акцию «Стань донором костного мозга». Где именно, пока не определено, станет известно попозже.

Я спросил у Артёма и про его планы по созданию в Твери пункта для сдачи биологического материала для Национального регистра доноров, который расположен в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства.

- Пока его открытие в силу разных обстоятельств откладывается, но эти планы я не оставлю. Тем более договор о сотрудничестве с Национальным регистром костного мозга уже заключен.

Кстати, в этом году мы писали, как Байкал преодолел отчаянный грузин из Твери на трековом велосипеде.