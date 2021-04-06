«Люблю песню «Милый мой город» и ненавижу «Зек-рэп»: сестра Михаила Круга Ольга Медведева будет вести концерт в память шансонье

7 апреля 2021 года Михаилу Кругу исполнилось бы 59 лет... Фото: Ирина ТАРАСОВА

7 апреля 2021 года Михаилу Кругу исполнилось бы 59 лет. В этот день в знаковом для Твери здании, прозванном в народе за форму «рюмка», исполнить песни короля шансона соберутся те, кто был знаком и дружил с автором-исполнителем. В программе значатся заслуженный артист России Владимир Черняков, Леонид Телешев, Игорь Слуцкий и другие. Все, чьё имя, так или иначе, ассоциируется с жанром «шансон».

Впрочем, сам Михаил Владимирович называл себя артистом русского жанра и считал, что исполняет русский городской романс. А однажды практически на спор сочинил песню, которая получила шутливое название «Зек-рэп».

Мягко говоря, не самая известная композиция у Круга, в которой он действительно зачитывает рэп. Сестра музыканта Ольга Медведева признаётся, что терпеть не может эту вещь:

– Ой, не люблю «Зек-рэп», прям ненавижу. Очень уж много этих смачных словечек, которые я сама не люблю, – признаётся Ольга Владимировна. Затем смягчает тон и уточняет: – Но он же приколистом был, это прикол такой.

Оказывается, по одной из версий у шансонье на концерте спросили – почему он только песни поёт, а, к примеру, рэп не читает? И Михаил Круг попробовал себя в этом стиле. Естественно, юмористичный трэк о воровской жизни тому, кто не «на фене не ботает», без постоянных уточнений понять невозможно. Если что такое «форточник» ещё всем ясно, то «фуфели», «клифты», «румбели» и другое знают только близко знакомые с этой стороной жизни.

Сестра Михаила Ольга Медведева 7 апреля вместе с Александром Кругом будет вести концерт. Любимая песня у Ольги Владимировны – «Милый мой город».

– Очень мелодичная, посвящена нашему городу. Очень близка моей душе. И описывает все наши достопримечательности. Очень тонко он это делает, – поделилась родственница известного на всю страну тверичанина.

Михаила Круга в Твери помнят и любят. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Действительно, в этой песне упоминаются и Тверца, и Волга, и Двор Пролетарки, казармы, «Париж» (где проходило детство Круга), и памятник Афанасию Никитину, и часы в центре, которых уж нет, но это было знаковое место…

Во время концерта 7 апреля на экране киноконцертного зала будут демонстрироваться фото и видео из домашнего архива наследников Михаила Круга. А Александр Круг, сын певца, который недавно официально сменил фамилию на сценический псевдоним отца (настоящая фамилия Круга – Воробьёв. – Ред.) споёт композиции своего папы. Вместе с ним на эстраде часто выступает его мать, вдова короля шансона – Ирина Круг (она теперь также официально по документам носит эту фамилию). Но 7 апреля она в программе не заявлена.

А вот Ольга Медведева профессионально не выступает.

– Бывает, еду иногда в машине, включу его песни, подпеваю. А так на сцене не пою, – рассказывает моя собеседница.

Старший сын Михаила Круга (рождён в первом браке) Дмитрий носит фамилию Воробьёв, служит в полиции и не любит публичности. На концерт он точно не придёт. У него меньше года назад родился второй ребёнок – не до мероприятий нынче.

Напомним, в 2002 году в День города Михаил Круг был смертельно ранен в собственном доме. Через 17 лет, в сентябре 2019 года, в расследовании дела поставили точку. Убийцей певца назван член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов, который в том же году был застрелен за это. Его убил тоже член банды Александр Осипов, якобы отомстил за смерть Круга. Он и рассказал, как всё было.

Кстати, недавно вдруг всплыло то, что Михаил Круг был помощником депутата Государственной Думы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Многие хорошо это помнят, Круг даже кепку-жириновку начал носить.

В марте 2021 года Ирина Круг нашла удостоверение Михаила, выписанное в октябре 2000 года, и выложила его фото в сеть. Александр Круг решил пойти по пути отца и не только запел, но и вступил в ряды этой партии. Но Михаила Владимировича мы помним не за его политическую позицию.