Стало известно, зачем вдова Михаила Круга и его сын сменили фамилию

Ирина и Александр Круг. Теперь и по документам. Фото: Инстаграм/irinakrug

Вдова Михаила Круга Ирина рассказала, что они с сыном сменили фамилию. Произошло это еще в феврале, но известно стало только сейчас.

Дело в том, что Круг — это был сценический псевдоним Михаила. Настоящая фамилия кумира миллионов — Воробьев. Ирина и их сын Александр, тоже носили фамилию Воробьевы. А Круг был их сценический псевдоним, ведь и Ирина и Александр — певцы и часто выступают вместе.

И вот Ирина сменила фамилию на Круг, официально, по документам.

- Сын сменил вслед за мной, - пояснила Ирина.

Таким образом на нашей эстраде официально теперь выступают два Круга — Ирина и их общий с Михаилом сын Александр, которому сейчас 18 лет.

Сын Михаила Круга от первого брака Дмитрий, носит фамилию Воробьев, служит в полиции и не любит публичности.

Напомним, Михаил Круг умер от ран на операционном столе 1 июля 2002 года. Он был ранен накануне ночью неизвестными в своем доме в Твери.

Долгое время следствие топталось на месте, оперируя только версиями, а криминальное сообщество имен убийц не называло.

В марте 2003 года был убит киллер банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов и тогда стала очевидна причастность волков к убийству шансонье.

В 2014 году убийца Веселова и член банды «Тверских Волков» Александр Осипов, будучи приговоренным к пожизненному сроку, рассказал «КП»-Тверь» детали убийства Круга.

Застрелив Веселова, Осипов мстил за шансонье. Так впервые прозвучала истинная версия убийства Круга. Но доказательств, кроме признания, у следствия не было. И не было ясно имя второго исполнителя.

Все изменилось осенью 2019 года, когда еще один киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, сознался в содеянном, а следствие все подтвердило собранными доказательствами.

За 18 лет, что прошли со дня гибели Михаила Круга, интерес к творчеству певца не уменьшается. Многие считают его певцом блатного мира, но феномен Круга в том, что он певец не блатного мира, а той эпохи, лихих 90-х.

Кстати, в одной из серий нашумевшего сериала «Эпидемия», звучит фрагмент песни Михаила Круга.

В Твери местные власти всячески противятся увековечению имени певца. Единственно, что есть — это парковая скульптура Михаила Круга, сидящего в центре Твери на лавочке. И то, устанавливали ее при мэре, который был лично знаком с Кругом.