Сын Михаила Круга стал партийным

Сын Михаила Круга вступил в ряды ЛДПР. Фото: Инстаграм/Александр Круг.

О своём решение сын знаменитого шансонье сообщил у себя на странице в социальной сети Инстаграм. 23 марта бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский лично вручил партийный билет в виде электронной карты Александру Кругу (сын певца взял себе фамилию-псевдоним отца, настоящая фамилия музыканта была Воробьёв).

До настоящего времени за Александром не замечали тяги к политике. Молодой человек совместно с матерью выступает как эстрадный певец. Учится в Театральном институте имени Бориса Щукина на курсе Михаила Семакова.

Поступок Александра подписчики в Инстаграме (а их у него 31 600) оценивают по-разному. Как и всегда бывает, много негативных откликов. Но часть пользователей выражают поддержку:

– Молодец. Достойное продолжение, думаю папа бы гордился тобой.

– Не слушай никого! Молодец! Правильно сделал!

– Ох уж ты выдал, это будет огромный опыт для тебя, сделай хорошее.....

В комментариях к фотографии певица Вика Цыганова, которая была хорошо знакома с шансонье, со своего официального аккаунта удивлённо написала:

– Саша , даже не знаю , что и сказать , ...ну , ладно , поживем -увидим. Может ты взрастишь в себе хорошего политика , почему нет (орфография и пунктуация сохранены. – Ред.).

А вот удостоверение помощника депутата самого Михаила Круга. раритетное удостоверение Михаила Круга. Фото: ФБ/Ярослав Нилов.

Напомним, что и Михаил Круг входил в партию ЛДПР и был помощником депутата Владимира Жириновского. Недавно вдова известного тверичанина нашла удостоверение, которое Михаил Владимирович получил в 2000 году. Тогда он работал с партией в качестве советника Жириновского по культурному направлению.

Сам Владимир Вольфович вспоминает о Михаиле Круге как о друге и уверен, что тот смог бы сделать карьеру в партии.

Напомним, убийство шансонье Михаила Круга произошло в его коттедже в Твери 1 июля 2002 года. Расследование продолжалось 17 лет и три месяца. Дело было закрыто в сентябре 2019 года, когда следователи назвали имя убийцы – Дмитрий Веселов. Имя заказчика расправы над певцом до сих пор неизвестно.