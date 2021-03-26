В Тверь пришла межень: уровень Волги упал до минимума

В центре Твери вода в Волге опустилась почти на три метра. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Наконец-то потеплело. В Твери температура воздуха прогрелась до +5, лёд на Волге в акватории города почти полностью растаял. МЧС по Тверской области 25 марта ввело режим повышенной готовности в Твери из-за возможного паводка, но пока в Волге, Тверце и Тьмаке, наоборот, уровень воды упал. Точнее, его сбросили на гидротехнических сооружениях. Ведь резкое потепление – это таяние снега и льда и неминуемый, возможно бурный, подъём воды.

«КП»-Тверь» прошлась по берегу Волги и измерила, на сколько спала вода. По нашим подсчётам, почти на три метра, то есть на 2 метра 95 сантиметров, опустилась вода ниже привычной нормы (а в 2019 году понизилась на 2 метра 35 сантиметров). Такое явление называется «зимняя межень».

Или, иными словами, продолжительное сезонное стояние низких уровней воды в реке. В это время река переходит в основном на грунтовое питание.

Можно пройти до Нового моста посуху. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Пока Волга так обмелела, можно спокойно дойти до самого крайнего быка Нового моста у левого берега. К слову, в этом году особенного мусора на отмели заметно не было. До этого мы с товарищем обнаруживали запчасти от автомобиля и разломанные детские санки прямо рядом с причалом речного вокзала.

Если подойти ближе к краю воды, видно, что льдины начинают предательски трескаться. Поэтому даже кормить уток, которые плавают в районе памятника Афанасию Никитину, нужно осторожно.

А вот байдарочники довольны и уже начали тренироваться на открытой воде. В полдень пара спортсменов энергично гребла вёслами воду, курсируя в районе Нового моста.

Байдарочники уже вышли на тренировки. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Пока вода спавшая, можно внимательно рассмотреть выбоину в крайней опоре Старого моста у левого берега.

Она существует уже третий год. И третий год мы и другие СМИ пытаемся привлечь внимание к этому дефекту... Если присмотреться, кажется, что её уже ремонтировали, но случился «рецидив».

Объявленный режим повышенной готовности будет действовать до 30 апреля. При необходимости он может быть продлён.

Лёд есть в районе Старого моста. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Всего в регионе сформировано 20 гидропостов на водоёмах, которые мониторят ледовую и паводковую обстановку.

На борьбу с подтоплениями могут быть оперативно направлены 9000 сотрудников профильных служб и ведомств, более 3500 единиц спецтехники, плавсредства,10 дронов и один вертолёт.

По данным Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тверской области, в зону риска по затоплению в 2021 году попадают 11 муниципалитетов. Осташковский, Вышневолоцкий и Нелидовский городские округа, Максатихинский, Бельский, Жарковский, Торопецкий районы, Андреапольский, Западнодвинский, Пеновский муниципальные округа, садовые товарищества Калининского района.