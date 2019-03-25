На канале имени Москвы решают, продолжать ли сброс воды в Волге

В Твери – маловодье. И вроде бы чего мы в нём не видели, а каждый раз удивляет. Горожане с интересом смотрят на убежавшую от берегов Волги кромку воды и гадают, обмельчает ли великая река ещё сильнее и скоро ли нам ждать возвращения большой воды – половодья.

Сработка - так называется процесс сброса воды в водохранилищах, который осуществляется ежегодно перед паводком. Именно из-за этого и мельчает Волга, готовясь принять в своё русло новую силу тающих снегов.

«КП»-Тверь» тем временем решила традиционно подсчитать, насколько ниже привычной отметки опустилась сегодня вода матери рек русских. Никаких точных приборов нам для этого не требуется: достаточно лишь спуститься к самой воде у пирса речного вокзала и сфотографироваться. Прикинув соотношение роста корреспондента с расстоянием до отметки стандартного уровня воды, получаем 235 сантиметров. Именно настолько, по нашим подсчётам, обмелела сегодня Волга в черте Твери.

Учитывая, что рост корреспондента невысок - около 160 см - наши расчёты показали, что вода снизилась больше, чем на два метра!Фото: Виктория ТУШКОВА

Опустится ли вода ещё ниже? С этим вопросом мы обратились к специалистам.

- За выходные вода немного поднялась, но сработка пока не достигла плановой отметки: снижение уровня воды планировалось ещё примерно на 50 сантиметров. Сейчас специалисты крупнейшего российского водохозяйственного комплекса «Канал имени Москвы» решают, будет ли продолжаться дальнейшая сработка, - рассказали нашей редакции в филиале «Канала имени Москвы» – Тверском районе гидротехнических сооружений. – В ближайшее время станет ясно, будут ли ещё опускать воду. Это зависит от запасов воды, хранящейся в снеге. Специалисты рассчитывают объём снегозапасов и осуществляет сработку так, чтобы избежать критического половодья. Проще говоря, мы должны освободить «ёмкость», чтобы она имела возможность вобрать в себя талую воду. Снегозапасы измеряют каждые десять дней, сейчас идёт очередной подсчёт.

Тем временем горожане, особенно дети, у которых очень кстати начались каникулы, радуются возможности прогуляться посуху под опорой Нового волжского моста и прикоснуться к холодному шершавому камню могучего «быка»-волнолома. А любители рыбной ловли ставят удочки прямо под пирсом речного.

К огромной опоре моста пока ещё можно подойти по сухой земле, но это ненадолго.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Рыбы в городе не ахти стало, - жалуется один из завзятых рыбаков и делится предположениями относительно половодья. - Долго тут не постоим, к первому апреля вода прийти должна, это я по опыту говорю.

По сообщениям регионального МЧС, на воде пока всё довольно спокойно. Водоёмы Тверской области продолжают освобождаться ото льда.

- Наблюдается ледостав с полыньями и промоинами. Лёд слабой прочности. Выход на лёд опасен, - напоминают спасатели.

Кстати, не всегда сброс воды спасал Тверь от затопления. Не далее как в 2012 году вода после таяния снегов поднялась настолько высоко, что подтопила основание речного вокзала. Так что не стоит особо переживать из-за обмеления Волги.

Вот такое суровое половодье пережил город в 2012 году.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Людмила ЛЯЛИНА, ведущий инженер-гидролог Тверского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды:

- Половодье на территории нашей области тихонечко, но началось. С 19 марта пошёл подъём воды, очень тихий, так как погода ещё неустойчивая - то подморозит, то оттает. В водоёмах в районах области подъём может быть около 50 сантиметров за сутки - это для данных территорий немного. В Волге подъём тоже совсем небольшой - от 2 до 10 сантиметров в сутки. Пока погода указывает на то, что половодье будет затяжным. Высоких уровней мы в этом году не ожидаем. Вода может приблизиться к критической отметке в Белом, Максатихе и других местах с низкой поймой, где высокий подъём воды традиционен. Но перепрыгнуть эту отметку вода, скорее всего, не сможет. Когда пойдёт основная волна половодья в регионе, зависит от погоды. Вряд ли это случится к первому апреля, но осталось уже совсем немного. Полностью Волга вскрывается с 25 по 31 марта.