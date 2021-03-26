Режим повышенной готовности из-за паводка ввели власти в Твери

В Твери введен режим повышнной готовности из-за паводка Фото: Алёна АНИСИМОВА

Режим повышенной готовности введен в Твери с 16:00 вечера 25 марта. Он действует для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Профильные ведомства принимают меры для предотвращения подтопления территорий. Накануне состоялась тренировка по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья. Проводятся плановые работы по прочистке ливневок и дренажных канав. В реках произведен сброс воды.

Отчитаться о прохождении паводка ведомства должны до 30 апреля 2021 года.