Одиннадцать муниципалитетов Тверской области рискуют быть затопленными весной

Тверская область готовится к прохождению паводка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

18 марта на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тверской области губернатор Игорь Руденя в формате селекторного совещания обсудил с главами муниципальных образований паводковую ситуациию в регионе.

В районах, где существует риск подтопления, действуют 20гидрологических постов на водных объектах. В работу включено девять тысяч человек, более 3500 единиц техники, плавсредства, летательные аппараты.

В зону риска по затоплению в 2021 году попали 11 муниципалитетов: Осташковский, Вышневолоцкий и Нелидовский городские округа, Максатихинский, Бельский, Жарковский, Торопецкий районы, Андреапольский, Западнодвинский, Пеновский муниципальные округа, садовые товарищества Калининского района.

Руководителям данных территорий поручено обеспечить работу систем оповещения и информирования граждан, на случай необходимости подготовить пункты временного размещения и эвакуации людей.

- От нашей эффективной работы по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья, оперативного регулирования уровня воды в водоёмах Тверской области во многом будет зависеть пожароопасная обстановка в регионе в весенне-летний период. Должен быть обеспечен круглосуточный осмотр мест пропуска воды, - отметил Игорь Руденя.

Во всех районах ведется контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода.