В Тверской области определили, сколько сил бросят на борьбу с подтоплениями весной

В областном правительстве заблаговременно озаботились подготовкой к паводку. Фото: Александр ЖМУЛИН

Всем известна народная мудрость - пословица: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Заранее решили подготовится к одному из главных рисков, правда, не лета, а весны в областном правительстве. Первый и основной вопрос его очередного заседания 2 февраля был посвящен весеннему половодью и заблаговременной подготовке к нему.

Губернатор Игорь Руденя не раз отметил важность этого момента в ходе заседания.

- Ежегодно рассматриваем данный вопрос заблаговременно, чтобы в плановом режиме обеспечить подготовку к прохождению паводка и организовать работы по обеспечению безопасности жителей, объектов экономики, коммунальной и дорожной инфраструктуры, - сказал Игорь Руденя. - Мы должны помнить, что профилактика оказывается во многом дешевле восстановительных работ.

Губернатор несколько раз акцентировал внимание на том, как важна заблаговременная подготовка к паводку. Фото: ПТО

Губернатор поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль подготовку к паводку, обеспечить своевременное оповещение граждан в случае опасности затопления.

По оценке специалистов, высокие риски возникновения подтоплений грядущей весной существуют в Осташковском крае и Максатихинском районе. Средний уровень риска чрезмерного разлива рек или озер есть в тверской агломерации, Вышневолоцком округе, а также в ряде территорий юго-запада региона.

Графика: ПТО

В связи с этим уже в феврале для будущего мониторинга паводковой обстановки завершается формирование 26 гидропостов на водных объектах Твери, Осташковского и Нелидовского городских округов, Андреапольского, Западнодвинского, Пеновского муниципальных округов, Торопецкого, Максатихинского и других районов.

Графика: ПТО

Губернатор поручил до 16 марта провести проверки готовности гидротехнических сооружений к пропуску дополнительных объемов воды, актуализировать резерв материально-технических ресурсов.

Если что, на борьбу с подтоплениями весной бросят почти 9000 сотрудников профильных служб и ведомств, более 3500 машин инженерной, авто и спецтехники, 10 дронов и один вертолет.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Минтранс региона установит неусыпный контроль за состоянием дорожных объектов и систем водоотвода. В рамках подготовки к половодью будет проведена масштабная работа по расчистке водопропускных труб, элементов водоводов. В Тверской области насчитывается более 1200 мостов, почти 32 тыс. водопропускных сооружений.

Министерство природных ресурсов и экологии региона должно проследить и сделать все возможное, чтобы паводок не повлиял негативно на нерест рыбы. В водоемы Верхневолжья в этом году запланировано выпустить более 4 млн штук личинки и молодь щуки, стерляди, сазана, судака.

Игорь Руденя поинтересовался прогнозом на весну у начальника Тверского гидрометцентра Татьяны Зиминой.

- Исходя из анализа метеорологической обстановки на сегодняшний день, пока повышенного уровня воды мы не ожидаем, - ответила она.

При этом Татьяна Зимина добавила, что сейчас уровень воды почти на всех водных объектах региона выше средних многолетних показателей, но не сильно.

Она также отметила, что прогнозы на март пока точные давать рано, но вот в ближайшее время, в феврале грядут крепкие морозы до - 25 градусов.

- Я так, понимаю это вы сейчас передаете привет коммунальщикам, - улыбнулся губернатор.