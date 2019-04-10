Разрушается опора Старого моста в Твери

Настоящую рану обнажила спавшая весенняя вода на одной из опор Староволжского моста. Речь идёт о ближайшем к левому берегу реки быке. Выбоина образовалась с торца опоры, который своей волнорубящей частью повёрнут навстречу течению. Её очень хорошо видно со стороны городского пляжа.

Брешь в каменной облицовке довольно большая и отчётливо различается даже за десятки метров. Размер видимой части выбоины два квадратных метра (метр двадцать на метр восемьдесят). Если же рассматривать через оптику, видно, что вода своей упорной силой успела серьёзно углубить пробоину. Правда, скоро её совсем скроет поднявшаяся Волга, и у её вод будет достаточно времени, чтобы продолжать размывать волнорез.

Вода успела углубить пробоинуФото: Виктория ТУШКОВА

Что стало причиной разрушения, неизвестно. Один из камней облицовки мог быть выбит каким-нибудь ударом, а речная вода продолжила дело. Могла образоваться прореха и просто от старости: увы, не вечен под небом даже камень. Важнее сейчас то, насколько серьёзной проблемой для конструкции моста и его безопасности может стать со временем эта пробоина. Ведь, по словам очевидцев, она была видна во время низкой воды уже в прошлом году, но размер явно был меньше. Что будет с опорой ещё через год, если не приложить усилий по ликвидации или, как минимум, консервации пробоины, остаётся только предполагать.

СПРАВКА «КП»

Старый волжский, или Староволжский мост в Твери – первый в городе постоянный мост через Волгу. Соединяет Заволжский и Центральный районы Твери. Сегодня через Староволжский мост идёт постоянное автомобильное движение, ходят троллейбусы.

Старый волжский мост сооружён в 1897–1900 годах чешским инженером Машеком по проекту, составленному в 1895 году в Санкт-Петербурге инженером-технологом Точинским. Открыт 8 сентября 1900 года при губернаторе Голицыне. Известно, что обслуживали мост тогда трое сторожей и слесарь.

Мост отличается изящной конструкцией и напоминает мост Свободы (бывший Франца-Иосифа) через Дунай в Будапеште. Говорят, что именно Старый мост через Волгу в Твери вдохновлял архитектора Власова при сооружении Крымского моста в Москве.

В Великую Отечественную, в декабре 1941 года, мост был взорван. Но уже в начале 1942 года его временно восстановили, а в 1946–1947 гг. мост был восстановлен полностью. В 1982–1985 гг. Староволжский мост реконструировали по проекту Янковского – Тарнаруцкого: установлены новые несущие конструкции пролётных строений, деревянное покрытие заменено асфальтобетонным, проезжая часть расширена до девяти метров, сооружены береговые подземные переходы и обновлены некоторые конструктивные элементы.

С тех пор, кроме покраски, никаких серьёзных работ на мосту не производилось.