Снегопад в Твери 11 февраля 2021 года: ждать ли коллапса, какие магистрали будут чистить в первую очередь

В Тверской области с 11 по 14 февраля ожидаются снегопады, морозы и гололедица. Фото: Виктория ЖУКОВА

По данным Гидрометцентра, в Твери и районах области с 11 февраля по 14 февраля 2021 года ожидается снегопад, снежные заносы, усиление ветра и гололедица. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. В прогнозе сказано: «12-14 февраля прирост высоты снежного покрова в ЦФО составит 25-40 сантиметров». Значит, Тверской области также нужно готовиться к обильным осадкам.

Снег, лед, метель

В предупреждении от областного МЧС также напоминают, что в указанный период, т.е. в пятницу, субботу, воскресенье, ночью может быть двадцатиградусный мороз, а днем температура воздуха будет -10…-15 градусов.

Согласно прогнозам доктора географических наук, профессора ТвГУ Натальи Сердитовой, в выходные, 13 и 14 февраля, в Тверской области ожидается около 20 миллиметров осадков. При февральской норме в 38 миллиметров это около 53% от общего количества. Самый снежный день – суббота, 13 февраля. Ожидается 15 миллиметров осадков.

Спасатели предупреждают, что автолюбители должны быть максимально внимательны на дорогах. Во время метели и гололедицы важно держать дистанцию, не превышать скорость и, конечно же, ехать на зимней, шипованной, резине. А дальние поездки лучше отложить, чтобы не заглохнуть в пути.

Повышенная готовность

Региональное МЧС объявило о том, что будет работать в режиме «Повышенная готовность». Проверили готовность пунктов обогрева (всего их семь в районах), организовали круглосуточное функционирование оперштаба, уточнили, сколько в наличии сил и средств. На низком старте при ЧП аэромобильная группа Главного управления.

В МЧС напоминают, что от ветра лучше прятаться в помещении, а не около стен домов, где с крыши может упасть снег, лед и шифер. Ни в коем случае не рекомендуют прятаться за транспортными остановками, рекламными конструкциями, в недостроенных или ремонтирующихся зданиях.

Телефоны МЧС в случае ЧП те же: 01, 101, 112. «Телефон доверия» ГУ МЧС по Тверской области – (4822) 39-99-99.

На дорогах

Областное ГИБДД напоминает, что в ситуации гололедицы, снегопада, недостаточной видимости не нужно совершать на дороге беспорядочных маневров, резко разгоняться и тормозить. Особенно на эстакадах, мостах и путепроводах. Машину может повести и закрутить.

Возле остановок и перед светофорами от частых торможений образуются наледи, нужно быть особенно осторожным.

Пешеходам важно помнить, подчеркивают в Госавтоинспекции, что автомобиль не может мгновенно остановиться. А в такую погоду его тормозной путь увеличивается почти втрое.

Нельзя выходить из-за припаркованных машин или строений, которые закрывают обзор. Внезапное появление пешехода на проезжей части, даже на «зебре», грозит бедой.

В темное время суток вне населенных пунктах да и на улицах городов, поселков и деревень, нужно ходить в одежде со светоотражающими элементами. Так водители смогут заметить пересекающего дорогу.

Что касается чистки дорог, то традиционно в Твери уборкой магистральных улиц занимается МУП ЖЭК. Их, обычно, чистят в первую очередь. Дворы и придомовые территории от снега должны расчищать управляющие компании.

На трассе

В круглосуточной диспетчерской службе ФКУ Упрдор «Россия», которая обслуживает федеральные трассы М-9, М-10, М-11, сказали, что пока точных данных, сколько дополнительно выйдет на трассы снегоуборочной техники в Тверской области, нет.

– Так как снегопад прогнозируют с 13 на 14 февраля, уточненная информация должна появиться завтра (12 февраля – Ред.), – сказали в диспетчерской службе. – Конечно, будем усиленно чистить федеральные дороги. Но и автомобилистам нужно с пониманием отнестись. Если есть возможность отложить поездку, лучше отложить.

Советы бывалого водителя

Водитель, у которого идет уже 22-й год «за баранкой», рассказал «Комсомолке», что делать, чтобы не застрять, если отправился в дальнюю дорогу в снегопад.

В первую очередь – выбрать правильный скоростной режим, не торопиться, не дергаться на дороге. Второе – обязательно иметь с собой лопату, провода для «прикуривания» аккумулятора, канистру с бензином, трос – выдергивать застрявший автомобиль. Третье – тепло одеваться и следить, чтобы мобильный телефон был полностью заряжен (а еще лучше взять портативное зарядное устройство). И особенно важно положить в багажник лопату, неважно из какого материала, главное, чтобы была прочной.

– Важно проверить состояние аккумулятора, чтобы был заряжен, заправить полный бак, зарядить телефон... Главное, как я шучу – иметь лопату, друга и телефон. Меня вот друг на «УАЗе» вытаскивал с моим Renault несколько раз из сугробов, – делится наш собеседник.

Полный бак перед поездкой нужно заправлять еще и потому, чтобы, если застряли, не замерзнуть в машине, пока ждете подмогу.

КСТАТИ

В декабре 2012 года из-за снегопада встала трасса М-10 «Россия». Тогда люди по трое суток стояли в 200-километровой пробке. Из-за снегопада на автодороге происходили аварии, затрудняющее движение.

В Твери остановился общественный транспорт. Многие тверичане в течение трех суток добирались на работу или учебу пешком.

Медицинские бригады были вынуждены транспортировать пациентов к машинам скорой помощи за многие сотни метров.