Испытание снегом и ветром ждет Тверскую область. Мощный снегопад надвинулся на нас с юго-востока, поэтому больше всего пострадают от снежной бури южные районы региона.- Самым снежным днем станет суббота. Готовьтесь к метели: ветер будет дуть со скоростью 8 метров в секунду (28,8 км/ч) и порывами до 17 метров в секунду (61,2 км/ч)! - предупреждает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - С пятницы по воскресенье в Тверской области выпадет около 20 миллиметров осадков. Из них 15 миллиметров в субботу. При этом месячная норма для февраля - 38 миллиметров. Таким образом, за выходные на Тверь выпадет почти 53% месячной нормы осадков.Так что в субботу лучше остаться дома, тем более что будет не жарко: 14-15 градусов мороза днем и -17 ночью.В воскресенье ненастье начнет стихать. Снег еще посыплет в первой половине дня, но к вечеру тучи начнут расступаться, покажется солнце. Днем будет чуть теплее: -13.Понедельник и вовсе планирует стать чудесным, как у Пушкина. Будут мороз (-16), солнце и великолепные ковры снега. Если дорожники за выходные успеют справиться с последствиями снежного шквала, начнется рабочая неделя очень приятно. Во вторник еще и потеплеет до -11.Как минимум до середины недели повторения метелей не видно.Атмосферное давление в эти дни будет плавать, но не опустится существенно ниже или выше нормы: 745-759 мм рт. ст.Кстати, сильный снег при существенном морозе - явление довольно необычное.- Над нами постоянно проходят разные атмосферные фронты. Они одновременно задевают нас своими хвостами, неся мороз и метель, - объясняет Наталья Сердитова.Что ж, снег и мороз можно ругать, а можно… снеговиков лепить, например. В Твери на днях подвели итоги конкурса на лучшего снеговика, который организовало городское предприятие «Дирекция парков». Победителей несколько. Среди них классический снеговик, а также самый большой и самый необычный снеговики. Их фото вы можете посмотреть на нашем сайте. Лепите и вы: погода благоприятствует. И будьте здоровы!