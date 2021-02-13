В Тверской области на платной трассе М-11 из-за непогоды установили ограничение по скорости в 70 км/ч

В Тверской области из-за непогоды на М-11 ограничили скорость до 70 км/ч. Фото: Дмитрий МИТИН

12 февраля в 20:06 в группе «Подслушано у эвакуаторов Тверь и Тверская область» появилось видео одного из пользователей, который снял дорожный знак со скоростным ограничением. Рекомендуемый лимит – 70 км/ч.

Напомним, в Тверской области, по прогнозам, за эти выходные, 13 и 14 февраля, выпадет половина месячной нормы осадков из-за балканского циклона «Волькер». 13 февраля в 08:05 в Твери идет сильный снег.

Все службы готовятся убирать последствия снегопада, МЧС в режиме «Повышенной готовности». В регионе объявлен «желтый» уровень опасности. Будьте осторожны!